Источник: Днепр-1 получил трансферный бан

Украинский клуб «Днепр-1» получил трансферный бан от FIFA за задолженность перед рядом игроков, сообщает ТаТоТаке.

Однако источник отмечает, что руководители СК спокойно относятся к этому решению и уже проводят работу над снятием бана. Все долги перед игроками и тренерами, среди которых значится имя Игора Йовичевича, будут погашены.

Напомним, хорватский тренер Игор Йовичевич возглавлял «Днепр-1» в период с 2020 по 2022 год, заняв с командой 3-е место в незаконченном сезоне 2021/22. После этого 50-летний специалист со скандалом ушел в донецкий «Шахтер».

Сообщается, что днепряне надеются избавиться от трансферного бана до начала 2024 года.

Осеннюю часть сезона 2023/24 «Днепр-1» завершил на 2-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Днепряне набрали 34 очка в 17 матчах национального чемпионата.

Ранее стало известно, сколько «Днепр-1» хочет заработать с продажи Александра Пихаленка.