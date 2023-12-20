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Украина. Премьер лига
20 декабря 2023, 11:33 | Обновлено 20 декабря 2023, 12:21
2749
3

Источник: Днепр-1 получил трансферный бан

Одним из тех, кто имеет финансовые претензии к днепрянам, является Игор Йовичевич

20 декабря 2023, 11:33 | Обновлено 20 декабря 2023, 12:21
2749
3
Источник: Днепр-1 получил трансферный бан
СК Днепр-1

Украинский клуб «Днепр-1» получил трансферный бан от FIFA за задолженность перед рядом игроков, сообщает ТаТоТаке.

Однако источник отмечает, что руководители СК спокойно относятся к этому решению и уже проводят работу над снятием бана. Все долги перед игроками и тренерами, среди которых значится имя Игора Йовичевича, будут погашены.

Напомним, хорватский тренер Игор Йовичевич возглавлял «Днепр-1» в период с 2020 по 2022 год, заняв с командой 3-е место в незаконченном сезоне 2021/22. После этого 50-летний специалист со скандалом ушел в донецкий «Шахтер».

Сообщается, что днепряне надеются избавиться от трансферного бана до начала 2024 года.

Осеннюю часть сезона 2023/24 «Днепр-1» завершил на 2-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Днепряне набрали 34 очка в 17 матчах национального чемпионата.

Ранее стало известно, сколько «Днепр-1» хочет заработать с продажи Александра Пихаленка.

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Игор Йовичевич Днепр-1 трансферный бан Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 3
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AleksDnipro
Керівництво Дніпра звичайно благородне, але я б на місці керівництва подав би до суду на хорватського щура, і зокрема на Шахтар, і нехай ФІФА розбирається, як це один український клуб сп*здив тренера в іншого українського клубу, який мав ще 1 рік контракту. А за борги перед гравцями слід подякувати харківським д*білам. Тепер у Русола та Ко невеликий головний біль у вирішенні цього питання.
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-1
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icebeer
ФИФА не Украина,мутки и аферы не прокатят. Хотя само появление этого -1 говорит об обратном.
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-2
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