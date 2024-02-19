Днепр-1 в этом сезоне не планирует допускать болельщиков на трибуны
Цыганык рассказал о ситуации в Днепре
По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» на этот момент не собирается допускать болельщиков на домашние матчи в нынешнем сезоне.
Зимой украинские власти разработали правила, которые позволяют допустить ограниченное количество фанов, но руководство «Днепра-1» не готово к этой ситуации.
В городе Днепр и области постоянно звучат сигналы воздушной тревоги из-за атак российских оккупантов, поэтому клубу будет сложно все организовать, в том числе с учетом необходимого количества бомбоубежищ рядом со стадионом.
Сейчас болельщики в ограниченном количеству уже посещают хоккейные и баскетбольные матчи.
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