Днепр-1 в этом сезоне не планирует допускать болельщиков на трибуны

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» на этот момент не собирается допускать болельщиков на домашние матчи в нынешнем сезоне.

Зимой украинские власти разработали правила, которые позволяют допустить ограниченное количество фанов, но руководство «Днепра-1» не готово к этой ситуации.

В городе Днепр и области постоянно звучат сигналы воздушной тревоги из-за атак российских оккупантов, поэтому клубу будет сложно все организовать, в том числе с учетом необходимого количества бомбоубежищ рядом со стадионом.

Сейчас болельщики в ограниченном количеству уже посещают хоккейные и баскетбольные матчи.