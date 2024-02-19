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  4. Днепр-1 в этом сезоне не планирует допускать болельщиков на трибуны
Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 18:27 |
290
7

Днепр-1 в этом сезоне не планирует допускать болельщиков на трибуны

Цыганык рассказал о ситуации в Днепре

19 февраля 2024, 18:27 |
290
7
Днепр-1 в этом сезоне не планирует допускать болельщиков на трибуны
ФК Днепр-1

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» на этот момент не собирается допускать болельщиков на домашние матчи в нынешнем сезоне.

Зимой украинские власти разработали правила, которые позволяют допустить ограниченное количество фанов, но руководство «Днепра-1» не готово к этой ситуации.

В городе Днепр и области постоянно звучат сигналы воздушной тревоги из-за атак российских оккупантов, поэтому клубу будет сложно все организовать, в том числе с учетом необходимого количества бомбоубежищ рядом со стадионом.

Сейчас болельщики в ограниченном количеству уже посещают хоккейные и баскетбольные матчи.

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Днепр-1 Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 7
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Swed
Сомнительно что они вообще смогут играть после активизации врага  в направлении Покровска.    По  несколько сирен подряд точно не дадут провести игру нормально.
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0
Batya
Я знаю, що у Дніпра є уболівальники, а Дніпра 1 не факт, чи є. 
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-1
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Dmytro Dmytro
У дніпрамінусодин є вболівальники? Хто крім родичів всіх причетних?) Хто?) Цирк на дроті))))
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-2
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