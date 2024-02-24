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Чемпионат Украины
Днепр-1
25.02.2024 13:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 22:51 |
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Днепр-1 – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

24 февраля 2024, 22:51 |
40
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Днепр-1 – Минай. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В воскресенье, 25-го февраля, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 13:00.

Юрий Максимов вернул в чувства днепрян в очень удачный момент, поэтому сейчас мы говорим о СК, как об одном из претендентов на чемпионство, которых после первой части сезона УПЛ пруд пруди. Но на зимнюю паузу «Днепр-1» уходил с двумя матчами без побед за плечами, поэтому против явного аутсайдера, из состава которого ушла очередная порция лидеров, права на ошибку не имеет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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