В воскресенье, 25-го февраля, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 13:00.

Юрий Максимов вернул в чувства днепрян в очень удачный момент, поэтому сейчас мы говорим о СК, как об одном из претендентов на чемпионство, которых после первой части сезона УПЛ пруд пруди. Но на зимнюю паузу «Днепр-1» уходил с двумя матчами без побед за плечами, поэтому против явного аутсайдера, из состава которого ушла очередная порция лидеров, права на ошибку не имеет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.