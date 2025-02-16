Уловка Милованова. Реально ли Украина может потерять топового защитника?

Несколько дней назад 26-летний правый защитник шведского «Сириуса» Богдан Милованов в общении с блогером Sport.ua Сергеем Тищенко сделал довольно резонансное, как считает автор этих строк, заявление. Футболист подчеркнул, что собирается получить испанское гражданство, так и не дождавшись выступлений за сборную Украины.

«Сборная Украины? Когда был в Португалии, то писали, что за мной следят. Поэтому я не брал испанский паспорт. Надеялся на вызовы в сборную. Сейчас решил уже брать испанское гражданство. Игрокам нужно зарабатывать. Это можно сделать в клубах, а не в сборной», – сказал Милованов.

Откровенно говоря, слова Милованова выглядят как минимум странными. И на то есть целый ряд причин…

Начнем с того, что Милованов, который родился в Луганске, живет в Испании с 5 лет. На Пиренеях Богдан и начал заниматься футболом, со временем став профессиональным игроком. Максимальной вершиной, которая пока покорилась Милованову в Испании, является четырехлетний период в хихонском «Спортинге», где Богдан сперва выступал за резервистов, а затем сумел пробиться в основной состав главной команды и несколько сезонов провел на уровне Сегунды.

Летом 2022-го Милованов покинул «Спортинг» Хихон, чтобы перебраться в соседнюю Португалию, где два сезона провел в «Ароке», играя на уровне Примейры – элитарного дивизиона тамошнего футбола. Когда в июле 2024-го украинский защитник получил статус свободного агента, то сразу найти клуб не смог, и лишь в начале февраля 2025-го сумел трудоустроиться в шведском «Сириусе» – команде, которая последние восемь сезонов провела в высшем дивизионе, который именуется Аллсвенскан.

Это такое себе краткое описание профессиональной карьеры Милованова, которое даст читателю, не знакомому с персоной футболиста, большее понимание, о ком пойдет речь. Чтобы еще лучше понять, на что реально способен Богдан на футбольном поле, предлагаем ознакомиться с ключевой статистикой этого футболиста за последние четыре сезона – с 2020 года. Здесь представлены средние показатели защитника в поединках испанской Сегунды за хихонский «Спортинг» и португальской Примейры за «Ароку».

Даже беглый анализ этих показателей говорит о том, что уровень Богдана Милованова, откровенно говоря, не дотягивает до того, что хотят видеть в сборной Украины болельщики и тренерский штаб. Футболист, который на уровне второго дивизиона испанского футбола не способен демонстрировать показатель успешности действий выше 60%, анализируя объективно, вряд ли может являться усилением для национальной сборной Украины, ставящей перед собой задачи участвовать в крупнейших футбольных турнирах, коими являются чемпионат Европы и чемпионат мира.

Также обращает на себя внимание средний показатель точности передач Милованова, который не превышает 75%, а в основном колеблющийся вокруг цифры в 70%. О крайне существенном количестве потерь мяча уже и речи вести не стоит…

Чтобы соблюдать объективность, давайте сопоставим среднюю статистику Богдана Милованова с аналогичными показателями тех, кто в настоящий момент претендует на место на правом фланге обороны «сине-желтых», а это Ефим Конопля из «Шахтера», Александр Тымчик из «Динамо» и Алексей Сыч из «Руха».

В контексте вышеуказанной статистики сразу отметим, что касается она сезона-2023/24, причем если в случае с Миловановым учитывается только выступления фулбека в португальской Примейре, то для Конопли, Тымчика и Сыча приведены средние показатели во всех турнирах. В частности, для игроков «Шахтера» и «Динамо» – это не только игры украинской Премьер-лиги, но и матчи еврокубков (Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций). Таким образом, если кто-то скажет, что сравнивать выступления в португальской Примейре и украинской Премьер-лиге максимально некорректно из-за более высокого среднего уровня чемпионата пиренейской страны, то включение в выборку еврокубковых турниров как минимум уравновешивает показатели, делая их максимально сопоставимыми настолько, насколько это возможно.

Очевидно, что Конопля и Тымчик имеют значительно более высокие показатели по большинству игровых компонентов, что и позволяет им справедливо получать вызовы в сборную Украины, представляя страну на международном уровне. Что касается Милованова, то его статистика практически сопоставима с цифрами Алексея Сыча – формально третьего, а то и четвертого выбора на эту позицию для Сергея Реброва, учитывая также еще наличие в резерве опытного Александра Караваева из «Динамо».

При этом, Сычу в апреле исполнится 24 года, а Милованову – уже 27. Как вы считаете, кого при в среднем аналогичных показателях тренеры национальной сборной должны наигрывать в составе, когда представляется такая возможность? Очевидно, что более молодого исполнителя, являющегося априори и более перспективным.

Поэтому объективно заявление Милованова о его желании получить испанское гражданство, так как ему не дают шансов в сборной Украины выглядит как уловка со стороны футболиста. Тем самым Богдан, видимо, решил обратить на свою персону дополнительное внимание, которое, как он считает, возможно, поможет ему все-таки пробиться в национальную команду. При этом, анализ выступлений Милованова и его конкурентов доказывает, что до настоящего момента кадровые решения тренерского штаба «сине-желтых» по позиции правого фулбека являются более чем логичными.

Интересна и другая фраза Милованова: «Игрокам нужно зарабатывать. Это можно сделать в клубах, а не в сборной». Такие слова можно рассматривать как прямую попытку манипулирования, ведь на самом деле профессиональный футболист, коим является Богдан, не может не осознавать, что выступления за национальную сборную сказываются на капитализации игрока, помогая при трансферах в более сильные и богатые клубы, при торгах по зарплате с нынешним или потенциально новым работодателем. В конце концов, футболист национальной сборной из топ-25 рейтинга ФИФА («сине-желтые» ныне как раз занимают 25-ю строчку) вряд ли будет полгода сидеть в статусе свободного агента, не имея хороших вариантов трудоустройства…

Впрочем, стоп. Здесь давайте обратим внимание на другие слова Милованова, якобы объясняющие причину многомесячного пребывания футболиста «на обочине» профессионального футбола в статусе свободного агента: «Я некоторое время был без команды. Была проблема с агентом. Они мне говорили одно, обещали, но ничего не получалось. Смог с ними завершить контракт 15 августа. Были варианты под конец трансферного окна, но не такие, которые мне нравились. Поэтому решил ждать до января лучшее предложение. Получилось. «Сириус» – хороший вариант для меня. Подписал на три года контракт. Надеюсь, что помогу команде».

О том, насколько «Сириус» – хороший вариант для Милованова, безусловно, спорить не стоит. Самому футболисту виднее. Но объяснения вроде «были варианты под конец трансферного окна, но не такие, которые нравились, поэтому решил ждать до января лучшее предложение» выглядят опять же чем-то вроде попыток манипулирования общественным мнением. Дело в том, что свободный агент, а Милованов был таковым с июля 2024 года, может вести переговоры с любым заинтересованным в его услугах клубом и быть подписанным ним также абсолютно в любой момент. Для подписания и дальнейшей регистрации свободного агента не нужно обязательно ждать открытия трансферных окон. Поэтому зачем Милованов ждал января остается непонятным. Точнее, скорее всего, у него попросту не было реальных и достойных вариантов, вот и все. И испанское гражданство в этой ситуации Богдану вряд ли бы сильно помогло, а вот наличие матчей за сборную Украины и статус игрока этой команды – очень даже…

Но и это еще не все. Само по себе получение испанского гражданства не приведет к тому, что для Милованова двери в сборную Украины в дальнейшем закроются. Ранее Богдан играл за молодежную команду нашей страны (7 матчей, 1 гол; последняя встреча датирована 13 ноября 2020 года), потому в футбольной плоскости он имеет полное право играть и за главную команду, если туда его когда-либо решат пригласить. Реальный «шлагбаум» на пути Милованова в сборную Украины может возникнуть только тогда, когда футболист сыграет официальный матч за национальную команду другой страны, а чтобы путь был отрезан уже фактически навсегда, это должен быть еще и поединок финальной стадии какого-то международного турнира (к примеру, чемпионата Европы или чемпионата мира), чтобы впоследствии нельзя было получить разрешение от ФИФА на смену «футбольного гражданства», или добиться оного через суд.

Учитывая то обстоятельство, что в ситуации с Миловановым речь идет о получении футболистом испанского гражданства, сложно себе даже представить, чтобы Богдан в обозримой перспективе оказался в стане «красной фурии», выиграв конкуренцию у 45-миллионного Педро Порро из «Тоттенхэма» или капитана «Реала» Дани Карвахаля, который пускай сейчас и находится на больничной койке, но все-таки, очевидно, еще далеко не сказал своего последнего слова на международной арене.

Поэтому Милованову не стоит связывать получение испанского паспорта с возможностью выступлений за сборную Украины. В футбольном плане эта юридическая процедура ничего не изменит: чтобы все-таки оказаться в стане «сине-желтых» Богдану нужно стремительнее прогрессировать, улучшаться и выглядеть как минимум на уровне с Коноплей и Тымчиком, а чтобы выдвигать какие-то требования к УАФ и тренерскому штабу национальной команды, так и вовсе превосходить их.