МИЛОВАНОВ: «Надеялся на вызов в сборную, поэтому не брал испанский паспорт»

В начале февраля Богдан Милованов подписал трехлетний контракт со шведским клубом «Сириус». 26-летний Милованов родился в Луганске, но, когда ему было пять лет, его семья переехала в Испанию. На Пиренеях Милованов начал заниматься в академии мадридского «Атлетико», находился в «Хетафе», «Гранаде» и хихонском «Спортинге».

Последним клубом игрока, который в свое время вызывался в молодежную сборную Украины, была португальская «Арока».

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– Богдан, оцените свой переход в «Сириус»?

– Шведы хотели посмотреть на мое состояние. Чтобы я приехал на 2-3 дня на просмотр. Я тренеру сразу понравился. Потренировался и начались переговоры. За две недели все решилось. С первого момента мне здесь все нравилось. Отношения с руководством и тренером, партнерам очень хорошие.

– Чемпионат Швеции начинается весной. Какие задачи стоят перед «Сирусом»?

– У нас хороший тренер, много молодых талантливых игроков. Бояться нечего. Все мотивированы и настроены на хороший сезон. Наставник команды пропагандирует интересный футбол. Где-то идеи тренера близки к тому, в какой футбол я играл в Испании. Команда еще усилится опытными игроками. Хотим порадовать наших болельщиков и хорошо выступить в чемпионате.

– Чемпионат Швеции – это шаг вперед?

– Да. Я некоторое время был без команды. Была проблема с агентом. Они мне говорили одно, обещали, но ничего не получалось. Смог с ними завершить контракт 15 августа. Были варианты под конец трансферного окна, но не такие, которые мне нравились. Поэтому решил ждать до января лучшее предложение. Получилось. «Сириус» – хороший вариант для меня. Подписал на 3 года контракт. Надеюсь, что помогу команде.

– Что вы знали о шведском футболе?

– Не много. Знал ведущие команды, которые играют в еврокубки. Я здесь никогда не был. Мне уже все рассказали. Фанаты живут футболом.

– Вы играли в Португалии за «Ароку». Расскажите об этом опыте?

– Был там два года. Завершалось соглашение. Клуб предлагал продолжить сотрудничество. Я был не очень доволен. Я пришел из Испании играть все матчи. Там был один игрок арендованный из «Браги». Я играл, но не постоянно. Был молод, нужно играть все матчи, чтобы потом перейти в более сильный клуб. Поэтому решил завершить контракт с ними.

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Милованов в форме Ароки

Когда я играл в Испании, то там организованный футбол. В Португалии больше индивидуальный. Для защитников это трудно: нужно было привыкать, перестраиваться. Ничего, это – также опыт. Если у тебя все хорошо, то тебя быстро продают. Мы имели хорошие сезоны. Первый сезон на 5 месте и играли в Лиге Конференции, а затем финишировали на 7-м месте.

– Ходили разговоры, что вы можете стать игроком польской «Стали». Почему не получилось?

– Они меня позвали на просмотр. Я с ними потренировался неделю. Тренер хотел, чтобы я остался и играл.

Перед приездом предлагали одни условия. Когда предложили контракт, то там были совсем другие условия. Предлагали больше и больше, но не то, что обещали. Они знали, что я без клуба. Поэтому создавали давление. Команда поехала в Испанию на сборы. Мы завтра уезжаем, а ты думай. Это все выглядело как ультиматум. Я взял вещи и вернулся домой. После чего возник вариант с «Сириусом»».

– Вы являетесь воспитанником школы «Атлетико» Мадрид. Расскажите больше об Академии «матрасников»?

– Я там был в 11-12 лет. Находился там 2 года. Хорошая Академия, есть все условия. Там начал играть в футбол. Прошел просмотр и меня взяли.

Когда мы приехали в Испанию, у нас ничего не было. Родители брались за любую работу, чтобы нас с братом обеспечить. Благодарен родителям, что дали возможность заниматься футболом.

– Насколько сложно построить карьеру профессионального футболиста в Испании?

– Очень тяжело. В любой стране трудно стать профессиональным футболистом. Очень много игроков, которые хотят стать профессионалами. Конкуренция бешеная. В Испании еще тяжелее, потому что уровень высокий.

Я там с 5 лет. Мои друзья все гуляли. Я ехал автобусом 2 часа в одну сторону на тренировку. Учился в автобусе. Было тяжело.

– «Хетафе», «Спортинг» Хихон... Как вы оцените для себя период в этих клубах?

– Я был тогда молодым игроком. Мне было 17 лет. Играл за вторую команду «Хетафе» в Сегунде Б. «Спортинг» меня увидел и решил подписать во вторую команду. Там отыграл полтора сезона и перешел в первую команду, где провел 3 года.

«Спортинг» Хихон – это очень хороший клуб. Там хорошая база, 10 полей для тренировок, кухня. Все на очень высоком уровне. Каждая домашняя игра собирает 20-22 тысячи зрителей. В Португалии дали лучшие условия, поэтому решил двигаться вперед.

УАФ. Богдан Милованов провел 7 матчей в молодежной сборной Украины

– Вспомните выступления за молодежную сборную Украины?

– У меня всегда была мечта играть за Украину. Когда я играл за «Спортинг», меня пригласили в «молодежку». Провел 7 матчей и забил один гол. Отличился в воротах Мальты. Тогда только Руслан Ротань начинал свой первый отбор на Евро. Моим конкурентом на позиции правого защитника был Ефим Конопля. Команда была хорошая. Не хватило немного опыта. Сейчас слежу за работой Ротаня в «Александрии».

Одним раз был даже в национальной команде, когда Андрей Шевченко был тренером. Провел с ними неделю.

Когда был в Португалии, то писали что за мной следят. Поэтому я не брал испанский паспорт. Надеялся на вызовы в сборную. Сейчас решил уже брать испанское гражданство. Игрокам нужно зарабатывать. Это можно сделать в клубах, а не в сборной.

– Полгода без футбола – это тяжело?

– Думал, что будет трудно, но не думал, что настолько. Я ментально сильный. Поэтому не полагал рук и все время работал с персональным тренером. Тренировался с одной командой в Мадриде. Я сейчас в лучшей форме, чем была раньше.

– Следите ли за УПЛ и за кого болеете?

– Матчи не смотрю матчи не смотрю. Слежу за игроками, с которыми когда-то играл. С Василием Кравцом выступали в «Спортинге». Он, правда, сейчас играет в Первой лиге за «Металлист-1925».

– Вы родились в Луганске. Как оказались в Испании?

– Мы переехали, когда мне было 5 лет. Моя тетя жила в Испании уже много лет. Они звали нас к себе. В Луганске осталась сестра моего отца.

Сергей ТИЩЕНКО