Потерянный шанс на лидерство. Интер в Турине проиграл Ювентусу
Судьбу встречи решил один результативный удар
В центральном туре 25-го тура Серии А в Турине встретились «Ювентус» и «Интер». Осечка «Наполи», который накануне сыграл вничью с «Лацио», давала миланской команде шанс в случае победы возглавить турнирную таблицу итальянского чемпионата.
«Черно-синие» начали матч с высокого прессинга и больше владели мячом, пытаясь найти свободные зоны возле штрафной хозяев поля. Но первое обострение состоялось у ворот «Интера», когда Гонсалес не сумел нанести точный удар после передачи Маккенни.
Гости владели территориальным преимуществом, и будь они поточнее в завершающей стадии, у туринцев могли возникнуть проблемы. Близок к успеху был Тареми, который эффектно пробил через себя, но Ди Грегорио продемонстрировал реакцию. Отличный момент не использовал Лаутаро Мартинес, который из центра штрафной пробил выше ворот, а Думфрис с острого угла попал в ближнюю штангу. Хозяева также отвечали острыми атаками, которые держали в напряжении оборону «Интера». Особенно запомнился удар Коло Муани, когда после рикошета от Павара мяч пролетел немного выше перекладины.
Туринцы агрессивно начали вторую половину встречи, создав несколько острых ситуаций. Из хорошей позиции пробивал Вейга, но он направил мяч именно в то место, где находился Зоммер. После перерыва «черно-синие» уже не владели ощутимым преимуществом: на поле шла равная игра.
Судьбу противостояния решил один точный удар. Коло Муани продемонстрировал блестящную технику, финтами разобрался с оппонентами и отпасовал мяч Консейсау, который отправил футбольный снаряд в цель. До финального свистка еще было достаточно времени, но по-настоящему голевые моменты «черно-синие» создать не смогли. А хозяева поля заиграли еще уверенней и довели поединок до победного окончания.
Эта победа стала для «Ювентуса» третьей подряд в чемпионате, чего в текущем сезоне еще не происходило. «Интер» не сумел потеснить «Наполи» с первой позиции турнирной таблицы Серии А.
Серия А. 25 тур.
«Ювентус» – «Интер» – 1:0
Гол: Консейсау (74)
Предупреждение: Консейсау (53)
«Ювентус»: Ди Грегорио, Веа, Гатти, Вейга, Савона (Камбьясо, 59), Копмайнерс, К.Тюрам (Локателли, 77), Консейсау (Йылдиз, 81), Маккенни, Гонсалес, Коло Муани
«Интер»: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони (М.Тюрам, 62), Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу (Корреа, 80), Мхитарян (Зелински, 80), Димарко (Залевски, 62), Л.Мартинес, Тареми (Карлос Аугусто, 62)
Стадион «Альянц Стэдиум» (Турин, Италия)
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