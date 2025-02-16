Потерянный шанс на лидерство. Интер в Турине проиграл Ювентусу

В центральном туре 25-го тура Серии А в Турине встретились «Ювентус» и «Интер». Осечка «Наполи», который накануне сыграл вничью с «Лацио», давала миланской команде шанс в случае победы возглавить турнирную таблицу итальянского чемпионата.

«Черно-синие» начали матч с высокого прессинга и больше владели мячом, пытаясь найти свободные зоны возле штрафной хозяев поля. Но первое обострение состоялось у ворот «Интера», когда Гонсалес не сумел нанести точный удар после передачи Маккенни.

Гости владели территориальным преимуществом, и будь они поточнее в завершающей стадии, у туринцев могли возникнуть проблемы. Близок к успеху был Тареми, который эффектно пробил через себя, но Ди Грегорио продемонстрировал реакцию. Отличный момент не использовал Лаутаро Мартинес, который из центра штрафной пробил выше ворот, а Думфрис с острого угла попал в ближнюю штангу. Хозяева также отвечали острыми атаками, которые держали в напряжении оборону «Интера». Особенно запомнился удар Коло Муани, когда после рикошета от Павара мяч пролетел немного выше перекладины.

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Туринцы агрессивно начали вторую половину встречи, создав несколько острых ситуаций. Из хорошей позиции пробивал Вейга, но он направил мяч именно в то место, где находился Зоммер. После перерыва «черно-синие» уже не владели ощутимым преимуществом: на поле шла равная игра.

Судьбу противостояния решил один точный удар. Коло Муани продемонстрировал блестящную технику, финтами разобрался с оппонентами и отпасовал мяч Консейсау, который отправил футбольный снаряд в цель. До финального свистка еще было достаточно времени, но по-настоящему голевые моменты «черно-синие» создать не смогли. А хозяева поля заиграли еще уверенней и довели поединок до победного окончания.

Getty Images/Global Images Ukraine

Эта победа стала для «Ювентуса» третьей подряд в чемпионате, чего в текущем сезоне еще не происходило. «Интер» не сумел потеснить «Наполи» с первой позиции турнирной таблицы Серии А.

Серия А. 25 тур.

«Ювентус» – «Интер» – 1:0

Гол: Консейсау (74)

Предупреждение: Консейсау (53)

«Ювентус»: Ди Грегорио, Веа, Гатти, Вейга, Савона (Камбьясо, 59), Копмайнерс, К.Тюрам (Локателли, 77), Консейсау (Йылдиз, 81), Маккенни, Гонсалес, Коло Муани

«Интер»: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони (М.Тюрам, 62), Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу (Корреа, 80), Мхитарян (Зелински, 80), Димарко (Залевски, 62), Л.Мартинес, Тареми (Карлос Аугусто, 62)

Стадион «Альянц Стэдиум» (Турин, Италия)

ЮВЕНТУС – ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА