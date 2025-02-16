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16.02.2025 21:45 - : -
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16 февраля 2025, 06:16 | Обновлено 16 февраля 2025, 06:17
41
0

Ювентус – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 16 февраля в 21:45 по Киеву

16 февраля 2025, 06:16 | Обновлено 16 февраля 2025, 06:17
41
0
Ювентус – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рандаль Коло Муани и Лаутаро Мартинес

16 февраля на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 25-го тура Серии А Италии, в котором «Ювентус» встретится с «Интером». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ювентус

Команда в прошлом сезоне впервые за пару последних лет добилась неплохих результатов в виде третьего места в Серии А в сочетании с победой в кубке. Но все равно Аллегри уволили, причем не дожидаясь лета, а потом затеяли масштабную (и не дешевую) перестройку состава. Но вряд ли промежуточными результатами работы Тиаго Мотты, что был переманен из Болоньи, довольны. В Суперкубке Старая Синьора проиграла первому же сопернику, Милану. В Лиге чемпионов вышли в плей-офф, но сейчас приходится играть уже в предварительном раунде плей-офф. Дома с ПСВ минимально, 2:1, но все же выиграли. Ну, а в Серии А бьянконери львиную часть матчей закончили ничьими. Да, долго не проигрывали - но в январе уступили 1:2 Наполи. С другой стороны, после этого только выигрывали, в том числе у Комо в прошлом туре.

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Интер

Клуб испытывает объективные трудности финансового плана. И не раз ему приходилось продавать или просто отпускать футболистов. Тем удивительнее, что в прошлом сезоне получилось выиграть скудетто, причем очень уверенно. Сейчас у нерадзурри осечки стали явно чаще - уже в первом туре была только ничья со скромным Дженоа. А в Суперкубке на этот раз уступили Милану. С ним же, кстати, было поражение в Серии А еще при Фонсеке, а в феврале новое дерби удалось свести к ничьей за счет гола на 90+ минуте. С другой стороны, в Лиге чемпионов получилось выйти в 1/8 финала напрямую. Да и в кубке черно-синие ждут в четвертьфинале противостояния с Лацио. В Серии А обладатель титула с Фиорентиной опозорился, закончив доигровку поражением 0:3, но сразу же победили ее же, пусть и минимально.

Статистика личных встреч

В пяти крайних очных поединках чередовались ничьи и победы миланского клуба. В октябре были 4:4 на поле черно-синих.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Но у хозяев есть свои козыри, поэтому стоит подумать о ставке на обе забьют (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Ювентус
16 февраля 2025 -
21:45
Интер Милан
Обе забьют 1.83 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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