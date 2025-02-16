16.02.2025 21:45 – 90’+ 1 : 0
Италия16 февраля 2025, 23:24 |
183
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Ювентус – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 25-го тура Серии А начался в 21:45 по киевскому времени
16 февраля 2025, 23:24 |
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В воскресенье, 15 февраля, проходит матч 25-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Интером».
Встречу принимает Альянц Стэдиум в Турине.
Серия А. 25-й тур
Ювентус – Интер – 1:0 (обновляется)
Голы: Консейсау, 74
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Ювентус).
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