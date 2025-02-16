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16.02.2025 21:45 – 90+ 1 : 0
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Италия
16 февраля 2025, 23:24 |
183
0

Ювентус – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 25-го тура Серии А начался в 21:45 по киевскому времени

16 февраля 2025, 23:24 |
183
0
Ювентус – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

В воскресенье, 15 февраля, проходит матч 25-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Интером».

Встречу принимает Альянц Стэдиум в Турине.

Серия А. 25-й тур

Ювентус – Интер – 1:0 (обновляется)

Голы: Консейсау, 74

❗️ Консейсау забил в ворота Интера. 74-я минута, 1:0

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Ювентус).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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