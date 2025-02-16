Ювентус – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 15 февраля, проходит матч 25-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Интером».

Встречу принимает Альянц Стэдиум в Турине.

Серия А. 25-й тур

Ювентус – Интер – 1:0 (обновляется)

Голы: Консейсау, 74

❗️ Консейсау забил в ворота Интера. 74-я минута, 1:0