В воскресенье, 16 февраля, состоится поединок 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Интер». Матч пройдет в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

В случае победы в Турине миланская команда может возглавить турнирную таблицу, ведь «Наполи» в текущем туре оступился, сыграв вничью с «Лацио» (2:2). На данный момент неаполитанцы опережают «черно-синих» на два очка. Но обыграть «Ювентус» на его поле будет непросто. Туринцы, которые к очередному туру Серии А подошли на пятом месте, имеют в своем активе три победы подряд (две в чемпионате и одну в 1/16 финала Лиги чемпионов). К тому же, с 2012-го года «Интер» всего раз сумел одержать победу в логове «Старой синьоры». В первом круге команды сыграли в яркую ничью со счетом 4:4.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Интер», за которой можно следить в украинской версии сайта.