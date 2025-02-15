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Ювентус
16.02.2025 21:45 - : -
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Италия
15 февраля 2025, 22:21 | Обновлено 15 февраля 2025, 22:23
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Ювентус – Интер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура итальянской Серии А

15 февраля 2025, 22:21 | Обновлено 15 февраля 2025, 22:23
40
0
Ювентус – Интер. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 февраля, состоится поединок 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Интер». Матч пройдет в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

В случае победы в Турине миланская команда может возглавить турнирную таблицу, ведь «Наполи» в текущем туре оступился, сыграв вничью с «Лацио» (2:2). На данный момент неаполитанцы опережают «черно-синих» на два очка. Но обыграть «Ювентус» на его поле будет непросто. Туринцы, которые к очередному туру Серии А подошли на пятом месте, имеют в своем активе три победы подряд (две в чемпионате и одну в 1/16 финала Лиги чемпионов). К тому же, с 2012-го года «Интер» всего раз сумел одержать победу в логове «Старой синьоры». В первом круге команды сыграли в яркую ничью со счетом 4:4.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Интер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ювентус
16 февраля 2025 -
21:45
Интер Милан
Обе команды забьют – да 1.87 Сделать ставку
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чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус Интер Милан Ювентус - Милан текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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