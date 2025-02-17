Гол и ассист Неймара. Сантос впервые после камбека звезды сумел победить

17 февраля состоялся матч 10-го тура чемпионата штата Сан-Паулу между командами Сантос и Агуа Санта.

Поединок прошел на стадионе Вила Бельмиро. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Звездный бразильский форвард Неймар вышел на поле в стартовом составе святых. На 14-й Ней реализовал пенальти, а на 70-й отдал ассист на Гильерме. На 85-й минуте Неймар был заменен.

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Сантос провел четыре матча после возвращения Неймара в команду и впервые одержал победу.

В группе В Сантос занимает первое место с 12 очками. Из квартета в четвертьфинал выйдут две команды. Агуа Санта с 6 пунктами располагается на последней, 4-й строчке в группе С.

Чемпионат штата Сан-Паулу, Бразилия. 10-й тур, 17 февраля

Сантос – Агуа Санта – 3:1

Голы: Неймар, 14 (пен.), Тасиано, 27, Гильерме, 70 – Нетиньо, 44

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine