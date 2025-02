ВИДЕО. Принц вернулся! Неймар забил первый гол за Сантос спустя 12 лет

17 февраля проходит матч 10-го тура чемпионата штата Сан-Паулу (Бразилия) между командами Сантос и Агуа Санта.

Звездный бразильский форвард Неймар, который совсем недавно вернулся на родину, вышел в стартовом составе хозяев.

На 14-й минуте Ней реализовал пенальти. Рефери указал на точку после того, как на один из центрбеков гостей сбил Неймара в штрафной площади.

Для Неймара этот мяч стал первым в футболке Сантоса после возвращения.

Ней начал карьеру в Сантосе и в 2013 году ушел в Барселону. Всего в футболке бразильского клуба звездный игрок провел 229 матчей, забил 137 голов и отдал 63 ассиста.

ВИДЕО. Неймар забил первый гол за Сантос после возвращения

Neymar rolling back the years with this brilliant run and skill to win a penalty. Which he scores.



His first goal back at Santos!



pic.twitter.com/4tGS9Q1FZj