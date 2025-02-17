ВИДЕО. Принц вернулся! Неймар забил первый гол за Сантос спустя 12 лет
Сантос играет против команды Агуа Санта в 10-м туре чемпионата штата Сан-Паулу
17 февраля проходит матч 10-го тура чемпионата штата Сан-Паулу (Бразилия) между командами Сантос и Агуа Санта.
Звездный бразильский форвард Неймар, который совсем недавно вернулся на родину, вышел в стартовом составе хозяев.
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На 14-й минуте Ней реализовал пенальти. Рефери указал на точку после того, как на один из центрбеков гостей сбил Неймара в штрафной площади.
Для Неймара этот мяч стал первым в футболке Сантоса после возвращения.
Ней начал карьеру в Сантосе и в 2013 году ушел в Барселону. Всего в футболке бразильского клуба звездный игрок провел 229 матчей, забил 137 голов и отдал 63 ассиста.
ВИДЕО. Неймар забил первый гол за Сантос после возвращения
Neymar rolling back the years with this brilliant run and skill to win a penalty. Which he scores.— All Things Brazil™ 🇧🇷 (@SelecaoTalk) February 16, 2025
His first goal back at Santos!
pic.twitter.com/4tGS9Q1FZj
Saiu: O primeiro gol de Neymar em sua volta ao Santos.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) February 16, 2025
📽️: @TNTSportsBR
pic.twitter.com/sNRQ8aiwjB
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