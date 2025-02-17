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  4. ВИДЕО. Принц вернулся! Неймар забил первый гол за Сантос спустя 12 лет
Бразилия
17 февраля 2025, 01:59 | Обновлено 17 февраля 2025, 02:22
155
1

ВИДЕО. Принц вернулся! Неймар забил первый гол за Сантос спустя 12 лет

Сантос играет против команды Агуа Санта в 10-м туре чемпионата штата Сан-Паулу

17 февраля 2025, 01:59 | Обновлено 17 февраля 2025, 02:22
155
1
ВИДЕО. Принц вернулся! Неймар забил первый гол за Сантос спустя 12 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

17 февраля проходит матч 10-го тура чемпионата штата Сан-Паулу (Бразилия) между командами Сантос и Агуа Санта.

Звездный бразильский форвард Неймар, который совсем недавно вернулся на родину, вышел в стартовом составе хозяев.

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На 14-й минуте Ней реализовал пенальти. Рефери указал на точку после того, как на один из центрбеков гостей сбил Неймара в штрафной площади.

Для Неймара этот мяч стал первым в футболке Сантоса после возвращения.

Ней начал карьеру в Сантосе и в 2013 году ушел в Барселону. Всего в футболке бразильского клуба звездный игрок провел 229 матчей, забил 137 голов и отдал 63 ассиста.

ВИДЕО. Неймар забил первый гол за Сантос после возвращения

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Сантос чемпионат Бразилии по футболу видео голов и обзор пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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pfk_alexandria
Жирный забил с пенальти, а радости, как вроде Месси на ЧМ забил))
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