Снигур не сумела завоевать первый трофей в сезоне, проиграв в финале
Дарья в двух сетах проиграла Юлии Авдеевой в финале турнира ITF W75 в Альтенкирхене
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 132) не сумела завоевать трофей на турнире ITF W75 в Альтенкирхене, Германия.
В финале украинка в двух сетах проиграла «нейтральной» Юлии Авдеевой (WTA 248) за 1 час и 14 минут.
ITF W75 Альтенкирхен. Хард в помещении. Финал
Дарья Снигур (Украина) [2] – Юлия Авдеева – 3:6, 3:6
Это была первая встреча соперниц. Снигур позволила Авдеевой защитить прошлогодний трофей на этих кортах.
Дарья провела первый финал в 2025 году и первый с ноября 2024. Всего Снигур в 17-й раз выступила в финалах на уровне ITF в карьере и боролась за 11 титул.
Результаты Снигур на турнире в Альтенкирхене:
- 1/16 финала: Дарья Снигур [2] – Насташа Шунк – 6:4, 6:0
- 1/8 финала: Дарья Снигур [2] – Каролина Куль – 6:3, 6:1
- 1/4 финала: Дарья Снигур [2] – Лиан Тран – 6:2, 6:0
- 1/2 финала: Дарья Снигур [2] – Анна-Лена Фридзам – RET., Фридзам
- Финал: Дарья Снигур [2] – Юлия Авдеева – 3:6, 3:6
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