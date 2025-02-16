Снигур не сумела завоевать первый трофей в сезоне, проиграв в финале

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 132) не сумела завоевать трофей на турнире ITF W75 в Альтенкирхене, Германия.

В финале украинка в двух сетах проиграла «нейтральной» Юлии Авдеевой (WTA 248) за 1 час и 14 минут.

ITF W75 Альтенкирхен. Хард в помещении. Финал

Дарья Снигур (Украина) [2] – Юлия Авдеева – 3:6, 3:6

Это была первая встреча соперниц. Снигур позволила Авдеевой защитить прошлогодний трофей на этих кортах.

Дарья провела первый финал в 2025 году и первый с ноября 2024. Всего Снигур в 17-й раз выступила в финалах на уровне ITF в карьере и боролась за 11 титул.

Результаты Снигур на турнире в Альтенкирхене: