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ITF
16 февраля 2025, 17:04 | Обновлено 16 февраля 2025, 17:09
583
2

Снигур не сумела завоевать первый трофей в сезоне, проиграв в финале

Дарья в двух сетах проиграла Юлии Авдеевой в финале турнира ITF W75 в Альтенкирхене

16 февраля 2025, 17:04 | Обновлено 16 февраля 2025, 17:09
583
2
Снигур не сумела завоевать первый трофей в сезоне, проиграв в финале
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 132) не сумела завоевать трофей на турнире ITF W75 в Альтенкирхене, Германия.

В финале украинка в двух сетах проиграла «нейтральной» Юлии Авдеевой (WTA 248) за 1 час и 14 минут.

ITF W75 Альтенкирхен. Хард в помещении. Финал

Дарья Снигур (Украина) [2] – Юлия Авдеева – 3:6, 3:6

Это была первая встреча соперниц. Снигур позволила Авдеевой защитить прошлогодний трофей на этих кортах.

Дарья провела первый финал в 2025 году и первый с ноября 2024. Всего Снигур в 17-й раз выступила в финалах на уровне ITF в карьере и боролась за 11 титул.

Результаты Снигур на турнире в Альтенкирхене:

  • 1/16 финала: Дарья Снигур [2] – Насташа Шунк – 6:4, 6:0
  • 1/8 финала: Дарья Снигур [2] – Каролина Куль – 6:3, 6:1
  • 1/4 финала: Дарья Снигур [2] – Лиан Тран – 6:2, 6:0
  • 1/2 финала: Дарья Снигур [2] – Анна-Лена Фридзам – RET., Фридзам
  • Финал: Дарья Снигур [2] – Юлия Авдеева – 3:6, 3:6
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Дарья Снигур Юлия Авдеева ITF Альтенкирхен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Первый Среди Равных
молодець, програла кому треба
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-1
Андрій Заліщук
Я чогось так і думав, якось підозріло легко перла по турнірній таблиці кацапка ця, вибиваючи сіяних фаворитів, на жаль Снігур не стала виключенням, хай подавиться тим титулом болотна свиня, всеодно турнір цей модна занести в актив Даші!
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-2
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