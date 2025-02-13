Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур деклассировала еще одну немку и вышла в четвертьфинал 75-тысячника
ITF
13 февраля 2025, 19:25 |
430
2

Снигур деклассировала еще одну немку и вышла в четвертьфинал 75-тысячника

Дарья в двух сетах разобралась с Каролиной Куль во 2-м раунде турнира в Альтенкирхене

13 февраля 2025, 19:25 |
430
2
Снигур деклассировала еще одну немку и вышла в четвертьфинал 75-тысячника
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 132) вышла в четвертьфинал турнира ITF W75 в Альтенкиркхене (Германия), который проводится на крытых хардовых кортах.

Во 2-м раунде украинка в двух сетах разгромила Каролину Куль (Германия, WTA 426) за 1 час и 6 минут.

ITF W75 Альтенкирхен. Хард в помещении. 1/8 финала

Дарья Снигур (Украина) [2] – Каролина Куль (Германия) – 6:3, 6:1

Это была первая встреча соперниц.

В четвертьфинале Снигур сыграет против представительницы Нидерландов Лиан Тран (WTA 384). Поединок состоится 14 февраля.

На старте 75-тысячник Дарья не менее уверенно переиграла другую немку – Насташу Шунк.

Отметим, что Снигур сейчас является самой высокорейтинговой теннисисткой в Альтенкирхене. Первая сеяная Майа Хвалинская (WTA 131) в 1/8 финала уступила Валентине Рисер.

По теме:
Снигур повесила баранку первой сопернице на турнире ITF W75 в Германии
Сколько заработала Калинина за выход в 1/4 финала турнира WTA 250 в Румынии
Снигур не сумела выйти во 2-й раунд турнира WTA 250 в Румынии
ITF Альтенкирхен Дарья Снигур
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
Бокс | 13 февраля 2025, 07:50 4
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика

Легенда бокса – о возможном следующем бое Александра

Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Бокс | 13 февраля 2025, 09:35 1
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»

Дерек оценил действия рефери в последнем поединке

Дома играть не будут: клуб УПЛ все домашние игры проведет на выезде
Футбол | 13.02.2025, 17:25
Дома играть не будут: клуб УПЛ все домашние игры проведет на выезде
Дома играть не будут: клуб УПЛ все домашние игры проведет на выезде
С такой Аленой Свентек будет тяжело. Остапенко разгромила Жабер в Катаре
Теннис | 13.02.2025, 19:57
С такой Аленой Свентек будет тяжело. Остапенко разгромила Жабер в Катаре
С такой Аленой Свентек будет тяжело. Остапенко разгромила Жабер в Катаре
Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
Футбол | 13.02.2025, 03:09
Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Muskrat2
125k в Мексиці чи Індії то далеко їхати, воно для молодих і перспективних, не відволікайте бабку на то все метушіння.
Ответить
0
Первый Среди Равных
Там якісь невдахи на тисячнику виступають. А наша Снігур виносить всіх на СЕМИДЕСЯТИ П'ЯТИ тисячнику ! 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
11.02.2025, 20:35
Бокс
Проблемы с коленом? Тренеры Ромы приняли важное решение по Довбику
Проблемы с коленом? Тренеры Ромы приняли важное решение по Довбику
12.02.2025, 13:59 4
Футбол
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
11.02.2025, 16:14 43
Теннис
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
12.02.2025, 15:01 2
Футбол
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
12.02.2025, 08:30 2
Бокс
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
12.02.2025, 17:46 27
Теннис
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
11.02.2025, 18:45 21
Футбол
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
12.02.2025, 09:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем