Снигур деклассировала еще одну немку и вышла в четвертьфинал 75-тысячника

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 132) вышла в четвертьфинал турнира ITF W75 в Альтенкиркхене (Германия), который проводится на крытых хардовых кортах.

Во 2-м раунде украинка в двух сетах разгромила Каролину Куль (Германия, WTA 426) за 1 час и 6 минут.

ITF W75 Альтенкирхен. Хард в помещении. 1/8 финала

Дарья Снигур (Украина) [2] – Каролина Куль (Германия) – 6:3, 6:1

Это была первая встреча соперниц.

В четвертьфинале Снигур сыграет против представительницы Нидерландов Лиан Тран (WTA 384). Поединок состоится 14 февраля.

На старте 75-тысячник Дарья не менее уверенно переиграла другую немку – Насташу Шунк.

Отметим, что Снигур сейчас является самой высокорейтинговой теннисисткой в Альтенкирхене. Первая сеяная Майа Хвалинская (WTA 131) в 1/8 финала уступила Валентине Рисер.