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  4. Снигур повесила баранку первой сопернице на турнире ITF W75 в Германии
ITF
13 февраля 2025, 05:31 |
29
0

Снигур повесила баранку первой сопернице на турнире ITF W75 в Германии

Дарья уверенно переиграла Насташу Шунк в 1-м раунде соревнований в Альтенкирхене

13 февраля 2025, 05:31 |
29
0
Снигур повесила баранку первой сопернице на турнире ITF W75 в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 132) успешно стартовала на турнире ITF W75 в Альтенкирхене (Германия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде украинка в двух сетах уверенно переиграла Насташу Шунк (Германия, WTA 293) за 1 час и 2 минуты.

ITF W75 Альтенкирхен. Хард в помещении. 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) [2] – Насташа Шунк (Германия) – 6:4, 6:0

Это была вторая встреча соперниц. Дарья взяла реванш у Насташи за прошлогоднее поражение на этих же кортах, но на стадии 1/8 финала.

Во 2-м раунде Снигур сыграет против Каролины Куль (Германия, WTA 426). Поединок начнется 13 февраля в 11:00 по Киеву.

К слову, первой сеяной на этих соревнованиях является Майя Хвалинская из Польши, которая в рейтинге идет всего на одну строчку выше, чем Дарья. Полька 131-я.

Снигур в 2025 году провела девятый матч и добыла шестую победу. Неделей ранее она выступил на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, где прошла квалификацию, но на старте основы уступила Кэролайн Доулхайд.

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Дарья Снигур – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF Альтенкирхен Дарья Снигур
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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