Снигур без борьбы вышла в первый финал в сезоне 2025 года
Анна-Лена Фридзам снялась с полуфинального матча против Дарьи в Альтенкирхене
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 132) без борьбы вышла в финал турнира ITF W75 в Альтенкирхене, Германия.
15 февраля украинка должна была сыграть против Анны-Лены Фридзам (Германия, WTA 360). Однако немка отказалась играть, причина неизвестна.
Для Снигур это будет первый финал в 2025 году и первый с ноября 2024 года. Всего Снигур 16 раз играла в финалах на уровне ITF в карьере, на ее счету 10 трофеев.
В решающем поединке в Альтенкирхене Дарья сыграет против «нейтральной» Юлии Авдеевой (WTA 248). Встреча состоится 16 февраля.
Путь Снигур к финалу на турнире в Альтенкирхене:
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