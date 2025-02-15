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ITF
15 февраля 2025, 15:50 | Обновлено 15 февраля 2025, 15:51
632
1

Снигур без борьбы вышла в первый финал в сезоне 2025 года

Анна-Лена Фридзам снялась с полуфинального матча против Дарьи в Альтенкирхене

15 февраля 2025, 15:50 | Обновлено 15 февраля 2025, 15:51
632
1
Снигур без борьбы вышла в первый финал в сезоне 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 132) без борьбы вышла в финал турнира ITF W75 в Альтенкирхене, Германия.

15 февраля украинка должна была сыграть против Анны-Лены Фридзам (Германия, WTA 360). Однако немка отказалась играть, причина неизвестна.

Для Снигур это будет первый финал в 2025 году и первый с ноября 2024 года. Всего Снигур 16 раз играла в финалах на уровне ITF в карьере, на ее счету 10 трофеев.

В решающем поединке в Альтенкирхене Дарья сыграет против «нейтральной» Юлии Авдеевой (WTA 248). Встреча состоится 16 февраля.

Путь Снигур к финалу на турнире в Альтенкирхене:

  • 1/16 финала: Дарья Снигур [2] – Насташа Шунк – 6:4, 6:0
  • 1/8 финала: Дарья Снигур [2] – Каролина Куль – 6:3, 6:1
  • 1/4 финала: Дарья Снигур [2] – Лиан Тран – 6:2, 6:0
  • 1/2 финала: Дарья Снигур – Анна-Лена Фридзам – RET., Фридзам
По теме:
Дарья Снигур – Юлия Авдеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторые 6:0 за турнир. Снигур за 55 минут вышла в полуфинал в Германии
Снигур деклассировала еще одну немку и вышла в четвертьфинал 75-тысячника
Дарья Снигур Анна-Лена Фридзам ITF Альтенкирхен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Андрій Заліщук
Ну звичайно, я чогось не здивований, що саме кацапка буде суперницею у фіналі, заколупали вони уже, ну Снігур ти маєш її винести з корту в 2 сетах!!!
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