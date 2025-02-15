Снигур без борьбы вышла в первый финал в сезоне 2025 года

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 132) без борьбы вышла в финал турнира ITF W75 в Альтенкирхене, Германия.

15 февраля украинка должна была сыграть против Анны-Лены Фридзам (Германия, WTA 360). Однако немка отказалась играть, причина неизвестна.

Для Снигур это будет первый финал в 2025 году и первый с ноября 2024 года. Всего Снигур 16 раз играла в финалах на уровне ITF в карьере, на ее счету 10 трофеев.

В решающем поединке в Альтенкирхене Дарья сыграет против «нейтральной» Юлии Авдеевой (WTA 248). Встреча состоится 16 февраля.

Путь Снигур к финалу на турнире в Альтенкирхене: