Вторые 6:0 за турнир. Снигур за 55 минут вышла в полуфинал в Германии
Дарья легко прошла Лиан Тран в 3-м раунде соревнований ITF W75 в Альтенкирхене
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 132) вышла в полуфинал турнира ITF W75 в Альтенкирхене (Германия), который проводится на крытых хардовых кортах.
В 3-м раунде украинка разгромила Лиан Тран (Нидерланды, WTA 384) в двух сетах за 55 минут.
ITF W75 Альтенкирхен. Хард в помещении. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) [2] – Лиан Тран (Нидерланды) – 6:2, 6:0
Это была первая встреча соперниц. Снигур во второй раз за турнир оформила баранку. На старте соревнований она прошла Насташу Шунк 6:4, 6:0.
За выход в финал 75-тысячника в Германии Дарья встретится с Анной-Леной Фридзам (Германия, WTA 360).
Дарья впервые с ноября 2024 года вышла в полуфинал турнира ITF. Всего на счету Снигур 26 матчей на этой стадии и 17 побед.
Встреча с Фридзам начнется 15 февраля в 17:00 по Киеву.
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