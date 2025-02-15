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  4. Вторые 6:0 за турнир. Снигур за 55 минут вышла в полуфинал в Германии
ITF
15 февраля 2025, 05:37 | Обновлено 15 февраля 2025, 06:26
167
0

Вторые 6:0 за турнир. Снигур за 55 минут вышла в полуфинал в Германии

Дарья легко прошла Лиан Тран в 3-м раунде соревнований ITF W75 в Альтенкирхене

15 февраля 2025, 05:37 | Обновлено 15 февраля 2025, 06:26
167
0
Вторые 6:0 за турнир. Снигур за 55 минут вышла в полуфинал в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 132) вышла в полуфинал турнира ITF W75 в Альтенкирхене (Германия), который проводится на крытых хардовых кортах.

В 3-м раунде украинка разгромила Лиан Тран (Нидерланды, WTA 384) в двух сетах за 55 минут.

ITF W75 Альтенкирхен. Хард в помещении. 1/4 финала

Дарья Снигур (Украина) [2] – Лиан Тран (Нидерланды) – 6:2, 6:0

Это была первая встреча соперниц. Снигур во второй раз за турнир оформила баранку. На старте соревнований она прошла Насташу Шунк 6:4, 6:0.

За выход в финал 75-тысячника в Германии Дарья встретится с Анной-Леной Фридзам (Германия, WTA 360).

Дарья впервые с ноября 2024 года вышла в полуфинал турнира ITF. Всего на счету Снигур 26 матчей на этой стадии и 17 побед.

Встреча с Фридзам начнется 15 февраля в 17:00 по Киеву.

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Дарья Снигур ITF Альтенкирхен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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