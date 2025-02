Ман Юнайтед впервые с сезона 1973/74 проиграл 12 из первых 25 матчей АПЛ

«Манчестер Юнайтед» проиграл 12 из 25 матчей Премьер-лиги в этом сезоне – впервые с кампании АПЛ 1973/74, когда команда вылетела из высшего дивизиона.

16 февраля состоялся поединок 25-го тура английского чемпионата между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился минимально победой владельцев поля со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Джеймс Мэддисон на 13-й минуте.

В первых 25 матчах Премьер-лиги «красные дьяволы» одержали лишь 8 побед.

Подопечные Рубена Аморима в этом розыгрыше АПЛ располагаются на 15-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков (8 побед, 5 ничьих, 12 поражений).

Manchester United have lost 12 of their first 25 games of a single season for the first time since 1973/74 (13).



