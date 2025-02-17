Ман Юнайтед впервые с сезона 1973/74 проиграл 12 из первых 25 матчей АПЛ
«Красные дьяволы» на выезде минимально проиграли «шпорам»
«Манчестер Юнайтед» проиграл 12 из 25 матчей Премьер-лиги в этом сезоне – впервые с кампании АПЛ 1973/74, когда команда вылетела из высшего дивизиона.
16 февраля состоялся поединок 25-го тура английского чемпионата между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился минимально победой владельцев поля со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Джеймс Мэддисон на 13-й минуте.
В первых 25 матчах Премьер-лиги «красные дьяволы» одержали лишь 8 побед.
Подопечные Рубена Аморима в этом розыгрыше АПЛ располагаются на 15-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков (8 побед, 5 ничьих, 12 поражений).
Manchester United have lost 12 of their first 25 games of a single season for the first time since 1973/74 (13).— Squawka (@Squawka) February 16, 2025
They were relegated that season. 😬 pic.twitter.com/ARe91wkwST
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