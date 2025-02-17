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  4. Ман Юнайтед впервые с сезона 1973/74 проиграл 12 из первых 25 матчей АПЛ
Англия
17 февраля 2025, 05:43 |
127
1

Ман Юнайтед впервые с сезона 1973/74 проиграл 12 из первых 25 матчей АПЛ

«Красные дьяволы» на выезде минимально проиграли «шпорам»

17 февраля 2025, 05:43 |
127
1
Ман Юнайтед впервые с сезона 1973/74 проиграл 12 из первых 25 матчей АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» проиграл 12 из 25 матчей Премьер-лиги в этом сезоне – впервые с кампании АПЛ 1973/74, когда команда вылетела из высшего дивизиона.

16 февраля состоялся поединок 25-го тура английского чемпионата между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился минимально победой владельцев поля со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Джеймс Мэддисон на 13-й минуте.

В первых 25 матчах Премьер-лиги «красные дьяволы» одержали лишь 8 побед.

Подопечные Рубена Аморима в этом розыгрыше АПЛ располагаются на 15-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков (8 побед, 5 ничьих, 12 поражений).

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Ера МЮ пройшла. Скоро з такою грою стане претендентом на Чемпіоншип.
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