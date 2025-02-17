Симоне ИНДЗАГИ: «Нет причин винить ребят в поражении Ювентусу»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги нашел слова после минимального поражении от «Ювентуса» в 25-м туре чемпионата Италии (0:1).

Подопечные Индзаги пропустили на 74-й минуте от Франсишку Консейсау и не смогли отыграться.

«Есть горький привкус – мы разочарованы, но ребята показали мужественную игру, продемонстрировав решимость и свои технические качества. У меня нет причин винить ребят, ведь мы создали много моментов. Но нам нужно было лучше реализовать свои моменты, забить и завершить первый тайм.

Нам нужно работать еще усерднее, потому что то, что мы делаем, недостаточно. Во втором тайме мы знали, что «Ювентус» будет сильнее, мы были не такими, как в первом тайме, а потом пропустили гол.

Мы говорим о поражении, которое нас огорчило нас, и это заставит ребят работать еще усерднее, чем раньше. Мы заслуживали большего, мы действительно переживали за этот матч.

Игра с «Наполи»? Это будет важный матч, но мы сразимся с «Дженоа» и «Лацио» ранее, затем нас ждет важное прямое столкновение, и мы постараемся выложиться по полной. Теперь у нас есть неделя, чтобы поработать, проанализировать и подготовиться наилучшим образом к следующим матчам», – ответил Индзаги.

После 25-го тура «Интер» расположился на втором месте (54 очка), а вот «Ювентус» набрал 46 баллов и поднялся на четвертую строчку.