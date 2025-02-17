17 февраля на «Азади» пройдет матч 8-го тура Лиги чемпионов Азии, в котором «Персеполис» встретится с «Аль-Насром». Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Персеполис

Команда по праву считается одной из сильнейших и успешнейших в родной Иране. Только чемпионских титулов у Красной армии 16, причем с 2016/2017 было взято семь раз золото - в том числе и в прошлом розыгрыше. Сейчас, к слову, у клуба из Тегерана на внутренней арене было получается мало, они разве что за третье место борются. Тем важнее для подопечных Исмаила Картала добиться успеха в других турнирах, прежде всего как раз в Лиге чемпионов. Там результаты откровенно посредственные: только одна победа, над Аль-Шортой дома, и 6 очков. Но все же если напоследок победить, снова-таки на собственной арене, то можно будет зацепиться за 8-е место, которое пока занимают земляки из Эстегляля с тем же количеством очков, но лучшими дополнительными показателями.

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Аль-Наср

Клуб, по иронии, при Роналду перестал брать трофеи. Вот и в прошлом сезоне Криштиану и компания закончили в Саудовской Аравии вторыми. Более того, сейчас, сменив на тренерском посту Луиша Каштру на Стефано Пиоли, стало только хуже: откровенно отстали от Аль-Иттихад и Аль-Хиляля, и конкурируя с новичком, Аль-Кадисией, за третье место. Но, безусловно, этого мало для команды, которая зимой выложила 77 миллионов Астон Виллы за Дурана. Очевидно, что Рыцарь Неджда нацелен на успех в Лиге чемпионов. Выход в плей-офф уже гарантирован: выиграно уже 5 матчей, так что поездка в Иран будет иметь сугубо формальный результат - вполне возможно, что португальца, как раз празднующего 40-летний юбилей, оставят отдыхать дома.

Статистика личных встреч

Клубы сыграли пять раз, и при паре побед Ан-Насра иранцы выиграли однажды, и прошли по пенальти в полуфинале в 2020-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы не ставят крест на явно более мотивированных хозяевах. Тут лучше брать нейтральную ставку на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,8).