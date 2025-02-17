Дубль экс-игрока Металлиста, Аль-Наср без Роналду не сумел выиграть в Иране

17 февраля в Западной зоне состоялись матчи последнего 8-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовский Аль-Наср в гостях не сумел обыграть команду Персеполис из Ирана (0:0).

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду не был включен в заявку на игру. Тренерский штаб позволил ему отдохнуть, поскольку команда досрочно решила задачу выхода в плей-офф.

Интересно, что за узбекистанский Пахтакор в матче против катарского Аль-Садд (2:1) дубль сделал Брайан Риаскос, экс-игрок Металлиста.

Саудовские команды Аль-Хиляль и Аль-Ахли имеют по 19 очков из 21 и возглавляют Западную зону. На третьем месте завершил основной раунд Аль-Наср (17 из 24).

В Восточном дивизионе впереди японские клубы Йокогама Маринос и Виссел Кобе (по 15 из 21).

Лига чемпионов Азии

8-й тур, 17 февраля

Персеполис (Иран) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 0:0

Пахтакор (Узбекистан) – Аль-Садд (Катар) – 2:1

Голы: Риаскос, 18, 56 – Аль-Хайдос, 37

Аль-Шорта (Ирак) – Аль-Айн (ОАЭ) – 2:0

Голы: Аль-Мавас, 50, Соуза, 90+4

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