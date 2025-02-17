Дубль экс-игрока Металлиста, Аль-Наср без Роналду не сумел выиграть в Иране
17 февраля состоялись матчи последнего 8-го тура Лиги чемпионов Азии
17 февраля в Западной зоне состоялись матчи последнего 8-го тура Лиги чемпионов Азии.
Саудовский Аль-Наср в гостях не сумел обыграть команду Персеполис из Ирана (0:0).
Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду не был включен в заявку на игру. Тренерский штаб позволил ему отдохнуть, поскольку команда досрочно решила задачу выхода в плей-офф.
Интересно, что за узбекистанский Пахтакор в матче против катарского Аль-Садд (2:1) дубль сделал Брайан Риаскос, экс-игрок Металлиста.
Саудовские команды Аль-Хиляль и Аль-Ахли имеют по 19 очков из 21 и возглавляют Западную зону. На третьем месте завершил основной раунд Аль-Наср (17 из 24).
В Восточном дивизионе впереди японские клубы Йокогама Маринос и Виссел Кобе (по 15 из 21).
Лига чемпионов Азии
8-й тур, 17 февраля
Персеполис (Иран) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 0:0
Пахтакор (Узбекистан) – Аль-Садд (Катар) – 2:1
Голы: Риаскос, 18, 56 – Аль-Хайдос, 37
Аль-Шорта (Ирак) – Аль-Айн (ОАЭ) – 2:0
Голы: Аль-Мавас, 50, Соуза, 90+4
Турнирные таблицы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Саудиты готовы платить Винисиусу 200 миллионов евро за сезон
Поговаривают, что украинец, потеряв место в основном составе на позиции защитника, станет форвардом