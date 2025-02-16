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  4. Пиоли оставил Роналду вне заявки на матч ЛЧ АФК. Известна причина
Саудовская Аравия
16 февраля 2025, 14:28 |
1037
0

Пиоли оставил Роналду вне заявки на матч ЛЧ АФК. Известна причина

Португальский нападающий «Аль-Насра» получил отдых

16 февраля 2025, 14:28 |
1037
0
Пиоли оставил Роналду вне заявки на матч ЛЧ АФК. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустит матч 8-го тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов против иранского «Персеполиса».

Дело в том, что 40-летний футболист не попал в заявку на этот поединок, как и, кстати, звездный новичок клуба Джон Дуран.

По информации издания All about Saudi, такое решение главного тренера команды Стефано Пиоли связано с лимитом на легионеров в матчах Лиги чемпионов АФК. В заявке на игру может быть только 5 иностранных игроков, поэтому коуч решил дать отдохнуть лидерам в неважном с турнирной точки зрения матче.

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 24 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду продлит контракт с «Аль-Насром» до лета 2026 года.

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Криштиану Роналду Джон Дуран Стефано Пиоли Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов Азии заявка
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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