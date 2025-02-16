Пиоли оставил Роналду вне заявки на матч ЛЧ АФК. Известна причина

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустит матч 8-го тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов против иранского «Персеполиса».

Дело в том, что 40-летний футболист не попал в заявку на этот поединок, как и, кстати, звездный новичок клуба Джон Дуран.

По информации издания All about Saudi, такое решение главного тренера команды Стефано Пиоли связано с лимитом на легионеров в матчах Лиги чемпионов АФК. В заявке на игру может быть только 5 иностранных игроков, поэтому коуч решил дать отдохнуть лидерам в неважном с турнирной точки зрения матче.

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 24 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду продлит контракт с «Аль-Насром» до лета 2026 года.