Сыгран тур в Восточной зоне. Турнирные таблицы Лиги чемпионов Азии

11 и 12 февраля в Восточной зоне состоялись последние матчи 7-го тура Лиги чемпионов Азии.

В Восточном дивизионе впереди японские клубы Йокогама Маринос и Виссел Кобе (по 15 из 21).

Саудовские команды Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 19 очков из 21 и возглавляют Западную зону.

На третьем месте идет Аль-Наср (16), за который выступает знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду.

Лига чемпионов Азии

7-й тур, 11–12 февраля

11.02. 10:00. Сентрал Кост Маринерс (Австралия) – Джохор ДТ (Малайзия) – 1:2

(Малайзия) – 1:2 11.02. 12:00. Виссел Кобе (Япония) – Шанхай Порт (Китай) – 4:0

(Япония) – Шанхай Порт (Китай) – 4:0 11.02. 12:00. Пхохан Стилдерс (Южная Корея) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 0:4

(Япония) – 0:4 11.02. 14:00. Шаньдон Тайшань (Китай) – Кванджу (Южная Корея) – 3:1

(Китай) – Кванджу (Южная Корея) – 3:1 12.02. 12:00. Йокогама Маринос (Япония) – Шанхай Шеньхуа (Китай) – 1:0

(Япония) – Шанхай Шеньхуа (Китай) – 1:0 12.02. 14:00. Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 2:1

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