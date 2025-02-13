Лига чемпионов13 февраля 2025, 17:43 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:56
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Сыгран тур в Восточной зоне. Турнирные таблицы Лиги чемпионов Азии
В Восточном дивизионе впереди японские Йокогама Маринос и Виссел Кобе
13 февраля 2025, 17:43 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:56
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11 и 12 февраля в Восточной зоне состоялись последние матчи 7-го тура Лиги чемпионов Азии.
В Восточном дивизионе впереди японские клубы Йокогама Маринос и Виссел Кобе (по 15 из 21).
Саудовские команды Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 19 очков из 21 и возглавляют Западную зону.
На третьем месте идет Аль-Наср (16), за который выступает знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду.
Лига чемпионов Азии
7-й тур, 11–12 февраля
- 11.02. 10:00. Сентрал Кост Маринерс (Австралия) – Джохор ДТ (Малайзия) – 1:2
- 11.02. 12:00. Виссел Кобе (Япония) – Шанхай Порт (Китай) – 4:0
- 11.02. 12:00. Пхохан Стилдерс (Южная Корея) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 0:4
- 11.02. 14:00. Шаньдон Тайшань (Китай) – Кванджу (Южная Корея) – 3:1
- 12.02. 12:00. Йокогама Маринос (Япония) – Шанхай Шеньхуа (Китай) – 1:0
- 12.02. 14:00. Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 2:1
Турнирные таблицы
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