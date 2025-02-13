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Лига чемпионов
13 февраля 2025, 17:43 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:56
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Сыгран тур в Восточной зоне. Турнирные таблицы Лиги чемпионов Азии

В Восточном дивизионе впереди японские Йокогама Маринос и Виссел Кобе

13 февраля 2025, 17:43 | Обновлено 13 февраля 2025, 17:56
127
0
Сыгран тур в Восточной зоне. Турнирные таблицы Лиги чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Йокогама Маринос – Шанхай Шеньхуа

11 и 12 февраля в Восточной зоне состоялись последние матчи 7-го тура Лиги чемпионов Азии.

В Восточном дивизионе впереди японские клубы Йокогама Маринос и Виссел Кобе (по 15 из 21).

Саудовские команды Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 19 очков из 21 и возглавляют Западную зону.

На третьем месте идет Аль-Наср (16), за который выступает знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду.

Лига чемпионов Азии

7-й тур, 11–12 февраля

  • 11.02. 10:00. Сентрал Кост Маринерс (Австралия) – Джохор ДТ (Малайзия) – 1:2
  • 11.02. 12:00. Виссел Кобе (Япония) – Шанхай Порт (Китай) – 4:0
  • 11.02. 12:00. Пхохан Стилдерс (Южная Корея) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 0:4
  • 11.02. 14:00. Шаньдон Тайшань (Китай) – Кванджу (Южная Корея) – 3:1
  • 12.02. 12:00. Йокогама Маринос (Япония) – Шанхай Шеньхуа (Китай) – 1:0
  • 12.02. 14:00. Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 2:1

Турнирные таблицы

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Лига чемпионов Азии Сентрал Кост Маринерс Джохор Дарул Тазим Виссел Кобе Шанхай Порт (СИПГ) Пхохан Стилерс Кавасаки Фронтале Шаньдун Тайшань Кванджу Йокогама Маринос Шанхай Шеньхуа Бурирам Юнайтед Ульсан Хендай
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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