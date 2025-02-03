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  4. Невероятный Роналду. Аль-Наср благодаря дублю КриРо разбил соперника в ЛЧ
Саудовская Аравия
03 февраля 2025, 22:04 | Обновлено 03 февраля 2025, 22:39
1920
4

Невероятный Роналду. Аль-Наср благодаря дублю КриРо разбил соперника в ЛЧ

Саудовский клуб не оставил шансов клубу «Аль-Васл»

03 февраля 2025, 22:04 | Обновлено 03 февраля 2025, 22:39
1920
4
Невероятный Роналду. Аль-Наср благодаря дублю КриРо разбил соперника в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня, 3 февраля, состоялся матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов Азии.

Саудовский «Аль-Наср» не оставил на своем поле шансов клубу «Аль-Васл» из ОАЭ. Дубль в составе хозяев оформил звездный голеадор Криштиану Роналду, который реализовал пенальти на 44-й минуте и забил с игры на 78-й. Еще по голу за «Аль-Наср» забили Али Аль-Хассан и Мохаммед Аль-Фатиль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Роналду довел количество голов за карьеру в официальных матчах до 923-х.

«Аль-Наср» занимает третье место в групповом этапе азиатской Лиги чемпионов в Западной зоне. За семь матчей КриРо и компания набрали 16 очков.

Лига чемпионов Азии. 7-й тур. 3 февраля.

Аль-Наср – Аль-Васл – 4:0
Голы: Аль-Хассан, 25, Роналду, 44 (п), 78, Аль-Фатиль, 88.

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Аль-Васл Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов Азии
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Saar
Неймовірний!
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+1
didora
1000 голів забити буде важкувато! Це треба забивати по 25, то три сезони. А йому вже 38 років, у цьому році буде 39 р. А кожний день все важче і важче. Йому ж не 28 р.
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0
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WalterBlack
Позначку у 1000 голів перетне, і так зрозуміло. Якби не ситуація з МЮ можливо ще грав би у Європі а так... Вприципі для закату кар'єри Аль-Наср теж не найгірший варіант, грошей заробив і на тому добре)
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-1
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