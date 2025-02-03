Невероятный Роналду. Аль-Наср благодаря дублю КриРо разбил соперника в ЛЧ

Сегодня, 3 февраля, состоялся матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов Азии.

Саудовский «Аль-Наср» не оставил на своем поле шансов клубу «Аль-Васл» из ОАЭ. Дубль в составе хозяев оформил звездный голеадор Криштиану Роналду, который реализовал пенальти на 44-й минуте и забил с игры на 78-й. Еще по голу за «Аль-Наср» забили Али Аль-Хассан и Мохаммед Аль-Фатиль.

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Роналду довел количество голов за карьеру в официальных матчах до 923-х.

«Аль-Наср» занимает третье место в групповом этапе азиатской Лиги чемпионов в Западной зоне. За семь матчей КриРо и компания набрали 16 очков.

Лига чемпионов Азии. 7-й тур. 3 февраля.

Аль-Наср – Аль-Васл – 4:0

Голы: Аль-Хассан, 25, Роналду, 44 (п), 78, Аль-Фатиль, 88.