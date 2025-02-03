Невероятный Роналду. Аль-Наср благодаря дублю КриРо разбил соперника в ЛЧ
Саудовский клуб не оставил шансов клубу «Аль-Васл»
Сегодня, 3 февраля, состоялся матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов Азии.
Саудовский «Аль-Наср» не оставил на своем поле шансов клубу «Аль-Васл» из ОАЭ. Дубль в составе хозяев оформил звездный голеадор Криштиану Роналду, который реализовал пенальти на 44-й минуте и забил с игры на 78-й. Еще по голу за «Аль-Наср» забили Али Аль-Хассан и Мохаммед Аль-Фатиль.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Роналду довел количество голов за карьеру в официальных матчах до 923-х.
«Аль-Наср» занимает третье место в групповом этапе азиатской Лиги чемпионов в Западной зоне. За семь матчей КриРо и компания набрали 16 очков.
Лига чемпионов Азии. 7-й тур. 3 февраля.
Аль-Наср – Аль-Васл – 4:0
Голы: Аль-Хассан, 25, Роналду, 44 (п), 78, Аль-Фатиль, 88.
🔚 | صافـرة النهايـة! 👏💛— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 3, 2025
النصر 4 - 0 الوصل
⚽️ علي الحسن
⚽️⚽️ كريستيانو رونالدو
⚽️ محمد آل فتيل
#النصر_الوصل | #AlNassrAlWasl pic.twitter.com/WCmw4kT8kd
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Клаудио Раньери вырвала ничью в компенсированное время
Хавбек сборной Украины летом перейдет в «Металлист 1925»