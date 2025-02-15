Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити

С 14 по 16 февраля проходят матчи 25-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал на выезде переиграл Лестер (2:0), а Манчестер Сити нанес разгромное поражение Ньюкаслу (4:0) с хет-триком Омара Мармуша.

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16 февраля пройдет матч лидера: Ливерпуль будет принимать Вулвз, также в этот день сыграют Тоттенхэм и Ман Юнайтед.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (57 очков), Арсенал (53), Ноттингем Форест (47), Ман Сити (44), Борнмут, Челси (по 43), Ньюкасл (по 41).

⚽️ Английская Премьер-лига

25-й тур, 14–16 февраля 2025

🔹 14 февраля

22:00. Брайтон – Челси – 3:0

🔹 15 февраля

14:30. Лестер – Арсенал – 0:2

– 0:2 17:00. Астон Вилла – Ипсвич – 1:1

17:00. Вест Хэм – Брентфорд – 0:1

– 0:1 17:00. Манчестер Сити – Ньюкасл – 4:0

– Ньюкасл – 4:0 17:00. Саутгемптон – Борнмут – 1:3

– 1:3 17:00. Фулхэм – Ноттингем Форест – 2:1

– Ноттингем Форест – 2:1 19:30. Кристал Пэлас – Эвертон – 1:2

🔹 16 февраля

16:00. Ліверпуль – Вулверхэмптон

18:30. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 24 17 6 1 58 - 23 57 2 Арсенал 25 15 8 2 51 - 22 53 3 Ноттингем Форест 25 14 5 6 41 - 29 47 4 Манчестер Сити 25 13 5 7 52 - 35 44 5 Борнмут 25 12 7 6 44 - 29 43 6 Челси 25 12 7 6 47 - 34 43 7 Ньюкасл 25 12 5 8 42 - 33 41 8 Фулхэм 25 10 9 6 38 - 33 39 9 Астон Вилла 25 10 8 7 35 - 38 38 10 Брайтон 25 9 10 6 38 - 38 37 11 Брентфорд 25 10 4 11 43 - 42 34 12 Кристал Пэлас 25 7 9 9 29 - 32 30 13 Эвертон 25 7 9 9 27 - 31 30 14 Манчестер Юнайтед 24 8 5 11 28 - 34 29 15 Тоттенхэм 24 8 3 13 48 - 37 27 16 Вест Хэм 25 7 6 12 29 - 47 27 17 Вулверхэмптон 24 5 4 15 34 - 52 19 18 Ипсвич Таун 25 3 8 14 23 - 50 17 19 Лестер 25 4 5 16 25 - 55 17 20 Саутгемптон 25 2 3 20 19 - 57 9 Полная таблица

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