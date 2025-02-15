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Англия
15 февраля 2025, 23:30 | Обновлено 15 февраля 2025, 23:47
559
2

Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити

Ман Сити нанес разгромное поражение Ньюкаслу с хет-триком Омара Мармуша

15 февраля 2025, 23:30 | Обновлено 15 февраля 2025, 23:47
559
2
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

С 14 по 16 февраля проходят матчи 25-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал на выезде переиграл Лестер (2:0), а Манчестер Сити нанес разгромное поражение Ньюкаслу (4:0) с хет-триком Омара Мармуша.

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16 февраля пройдет матч лидера: Ливерпуль будет принимать Вулвз, также в этот день сыграют Тоттенхэм и Ман Юнайтед.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (57 очков), Арсенал (53), Ноттингем Форест (47), Ман Сити (44), Борнмут, Челси (по 43), Ньюкасл (по 41).

⚽️ Английская Премьер-лига

25-й тур, 14–16 февраля 2025

🔹 14 февраля

  • 22:00. Брайтон – Челси – 3:0

🔹 15 февраля

  • 14:30. Лестер – Арсенал – 0:2
  • 17:00. Астон Вилла – Ипсвич – 1:1
  • 17:00. Вест Хэм – Брентфорд – 0:1
  • 17:00. Манчестер Сити – Ньюкасл – 4:0
  • 17:00. Саутгемптон – Борнмут – 1:3
  • 17:00. Фулхэм – Ноттингем Форест – 2:1
  • 19:30. Кристал Пэлас – Эвертон – 1:2

🔹 16 февраля

  • 16:00. Ліверпуль – Вулверхэмптон
  • 18:30. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 24 17 6 1 58 - 23 57
2 Арсенал 25 15 8 2 51 - 22 53
3 Ноттингем Форест 25 14 5 6 41 - 29 47
4 Манчестер Сити 25 13 5 7 52 - 35 44
5 Борнмут 25 12 7 6 44 - 29 43
6 Челси 25 12 7 6 47 - 34 43
7 Ньюкасл 25 12 5 8 42 - 33 41
8 Фулхэм 25 10 9 6 38 - 33 39
9 Астон Вилла 25 10 8 7 35 - 38 38
10 Брайтон 25 9 10 6 38 - 38 37
11 Брентфорд 25 10 4 11 43 - 42 34
12 Кристал Пэлас 25 7 9 9 29 - 32 30
13 Эвертон 25 7 9 9 27 - 31 30
14 Манчестер Юнайтед 24 8 5 11 28 - 34 29
15 Тоттенхэм 24 8 3 13 48 - 37 27
16 Вест Хэм 25 7 6 12 29 - 47 27
17 Вулверхэмптон 24 5 4 15 34 - 52 19
18 Ипсвич Таун 25 3 8 14 23 - 50 17
19 Лестер 25 4 5 16 25 - 55 17
20 Саутгемптон 25 2 3 20 19 - 57 9
Полная таблица

📊 Инфографика

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистические расклады выбор редакции Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Кристал Пэлас Вулверхэмптон Саутгемптон Ноттингем Форест Ипсвич Арсенал Лондон Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Александр Зинченко Борнмут Лестер Виталий Миколенко Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Илья Забарный Егор Ярмолюк Омар Мармуш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Dysear
Навіть не звертаючи увагу на матч у запасі щось Арсенал почав дихати Ліверпулю у спину, невже з'явиться якась інтрига до кінця чемпіонату?)
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