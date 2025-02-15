Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Ман Сити нанес разгромное поражение Ньюкаслу с хет-триком Омара Мармуша
С 14 по 16 февраля проходят матчи 25-го тура Английской Премьер-лиги.
Арсенал на выезде переиграл Лестер (2:0), а Манчестер Сити нанес разгромное поражение Ньюкаслу (4:0) с хет-триком Омара Мармуша.
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16 февраля пройдет матч лидера: Ливерпуль будет принимать Вулвз, также в этот день сыграют Тоттенхэм и Ман Юнайтед.
Лидеры АПЛ: Ливерпуль (57 очков), Арсенал (53), Ноттингем Форест (47), Ман Сити (44), Борнмут, Челси (по 43), Ньюкасл (по 41).
⚽️ Английская Премьер-лига
25-й тур, 14–16 февраля 2025
🔹 14 февраля
- 22:00. Брайтон – Челси – 3:0
🔹 15 февраля
- 14:30. Лестер – Арсенал – 0:2
- 17:00. Астон Вилла – Ипсвич – 1:1
- 17:00. Вест Хэм – Брентфорд – 0:1
- 17:00. Манчестер Сити – Ньюкасл – 4:0
- 17:00. Саутгемптон – Борнмут – 1:3
- 17:00. Фулхэм – Ноттингем Форест – 2:1
- 19:30. Кристал Пэлас – Эвертон – 1:2
🔹 16 февраля
- 16:00. Ліверпуль – Вулверхэмптон
- 18:30. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|24
|17
|6
|1
|58 - 23
|57
|2
|Арсенал
|25
|15
|8
|2
|51 - 22
|53
|3
|Ноттингем Форест
|25
|14
|5
|6
|41 - 29
|47
|4
|Манчестер Сити
|25
|13
|5
|7
|52 - 35
|44
|5
|Борнмут
|25
|12
|7
|6
|44 - 29
|43
|6
|Челси
|25
|12
|7
|6
|47 - 34
|43
|7
|Ньюкасл
|25
|12
|5
|8
|42 - 33
|41
|8
|Фулхэм
|25
|10
|9
|6
|38 - 33
|39
|9
|Астон Вилла
|25
|10
|8
|7
|35 - 38
|38
|10
|Брайтон
|25
|9
|10
|6
|38 - 38
|37
|11
|Брентфорд
|25
|10
|4
|11
|43 - 42
|34
|12
|Кристал Пэлас
|25
|7
|9
|9
|29 - 32
|30
|13
|Эвертон
|25
|7
|9
|9
|27 - 31
|30
|14
|Манчестер Юнайтед
|24
|8
|5
|11
|28 - 34
|29
|15
|Тоттенхэм
|24
|8
|3
|13
|48 - 37
|27
|16
|Вест Хэм
|25
|7
|6
|12
|29 - 47
|27
|17
|Вулверхэмптон
|24
|5
|4
|15
|34 - 52
|19
|18
|Ипсвич Таун
|25
|3
|8
|14
|23 - 50
|17
|19
|Лестер
|25
|4
|5
|16
|25 - 55
|17
|20
|Саутгемптон
|25
|2
|3
|20
|19 - 57
|9
📊 Инфографика
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