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17 февраля 2025, 04:31 |
21
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

17 февраля 2025, 04:31 |
21
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

В понедельник, 17 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Дженоа – Венеция

Ggbet 1.96 – 3.57 – 4.45

22:00 Барселона – Райо Вальекано

Ggbet 1.21 – 8.35 – 14.50

ТЕННИС

10:30 Катерина Синякова – Марта Костюк

Ggbet 2.47 – 1.55

12:00 Виктория Азаренко – Ангелина Калинина

Ggbet 1.58 – 2.40

КИБЕРСПОРТ

16:00 Астралис – MIBR

Ggbet 1.43 – 2.91

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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