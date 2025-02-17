СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 февраля

В понедельник, 17 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Дженоа – Венеция

1.96 – 3.57 – 4.45

22:00 Барселона – Райо Вальекано

1.21 – 8.35 – 14.50

ТЕННИС

10:30 Катерина Синякова – Марта Костюк

2.47 – 1.55

12:00 Виктория Азаренко – Ангелина Калинина

1.58 – 2.40

КИБЕРСПОРТ

16:00 Астралис – MIBR

1.43 – 2.91