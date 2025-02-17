Другие новости17 февраля 2025, 04:31 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
17 февраля 2025, 04:31 |
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В понедельник, 17 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Дженоа – Венеция
22:00 Барселона – Райо Вальекано
ТЕННИС
10:30 Катерина Синякова – Марта Костюк
12:00 Виктория Азаренко – Ангелина Калинина
КИБЕРСПОРТ
16:00 Астралис – MIBR
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