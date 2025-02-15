Украина. Премьер лига15 февраля 2025, 10:16 |
1846
7
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Всеволод Романенко вспомнил период адаптации Евгения Хачериди в «Волыни»
15 февраля 2025, 10:16 |
1846
7
Бывший голкипер луцкой Волыни и киевского «Динамо» Всеволод Романенко рассказал о периоде карьеры Евгения Хачериди в луцком клубе.
– А как Хачериди приживался в вашем коллективе?
– Помню, что Хачериди и избивали в душевой. Женя в то время немного некрасиво себя вел. Его же при мне привезли из Мелитополя, а чудак за три игры получил кучу желтых карт… Хотя, как игрок, он был очень классный.
Ранее Всеволод Романенко рассказал, как Виталий Кварцяный дал Евгению Хачериди 300 долларов и отправил на барахолку.
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