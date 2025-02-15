Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»

Бывший голкипер луцкой Волыни и киевского «Динамо» Всеволод Романенко рассказал о периоде карьеры Евгения Хачериди в луцком клубе.

– А как Хачериди приживался в вашем коллективе?

– Помню, что Хачериди и избивали в душевой. Женя в то время немного некрасиво себя вел. Его же при мне привезли из Мелитополя, а чудак за три игры получил кучу желтых карт… Хотя, как игрок, он был очень классный.

Ранее Всеволод Романенко рассказал, как Виталий Кварцяный дал Евгению Хачериди 300 долларов и отправил на барахолку.