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Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 10:16 |
1846
7

Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»

Всеволод Романенко вспомнил период адаптации Евгения Хачериди в «Волыни»

15 февраля 2025, 10:16 |
1846
7
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

Бывший голкипер луцкой Волыни и киевского «Динамо» Всеволод Романенко рассказал о периоде карьеры Евгения Хачериди в луцком клубе.

– А как Хачериди приживался в вашем коллективе?

– Помню, что Хачериди и избивали в душевой. Женя в то время немного некрасиво себя вел. Его же при мне привезли из Мелитополя, а чудак за три игры получил кучу желтых карт… Хотя, как игрок, он был очень классный.

Ранее Всеволод Романенко рассказал, как Виталий Кварцяный дал Евгению Хачериди 300 долларов и отправил на барахолку.

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Евгений Хачериди Динамо Киев Всеволод Романенко Украинская Премьер-лига Волынь Луцк чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 7
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Pavel_i_CO
Заголовок в стилі спортЮА... Экс-воротар Динамо розказує про те, як Хачеріді били в роздягальні Волині)
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+7
FunnyCat_____
oleksandr просто форменний долб*еб 
в тексте два абцаза, но этот кубаноид и в них умудрился запутаться и обосраться 
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+5
Oleksandr
Який клюб, такі і традиції. Ще Вербіч із трансами віджигав   
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-8
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