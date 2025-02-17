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Италия
17 февраля 2025, 05:54 | Обновлено 17 февраля 2025, 05:55
308
0

«Заслуженная победа». Тренер Ювентуса – про триумфальный матч з Интером

Подопечные Тиаго Мотты выиграли со счетом 1:0

17 февраля 2025, 05:54 | Обновлено 17 февраля 2025, 05:55
308
0
«Заслуженная победа». Тренер Ювентуса – про триумфальный матч з Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта прокомментировал матч с «Интером» в 25-м туре Серии А. Подопечные Тиаго с минимальном счетом обыграли соперника, забив на 74-й минуте – 1:0.

«Великолепный матч в особой атмосфере: заслуженная победа, которая пришла благодаря отличной игре во втором тайме. Такая победа дает нам уверенность в наших силах. Считаю, что болельщики должны насладиться победой, ведь мы должны обратить внимание на умственную и физическую подготовку к игре с ПСВ, потому что у нас есть цель выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы уважали «Интер» за их отличное качество, но, возможно, в первом тайме мы сыграли слишком осторожно. Путь правильный, и игра такого уровня это подтверждает. Наше развитие было особенно заметно во втором тайме, в котором мы многое создали, и мы эффективно играли на всех этапах. Поэтому давайте продолжим в том же духе, с помощью всех, даже тех, кто не играл сегодня вечером: нам действительно нужны все, – ответил Мотта.

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Андрей Витренко Источник: ФК Ювентус
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