«Заслуженная победа». Тренер Ювентуса – про триумфальный матч з Интером

Тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта прокомментировал матч с «Интером» в 25-м туре Серии А. Подопечные Тиаго с минимальном счетом обыграли соперника, забив на 74-й минуте – 1:0.

«Великолепный матч в особой атмосфере: заслуженная победа, которая пришла благодаря отличной игре во втором тайме. Такая победа дает нам уверенность в наших силах. Считаю, что болельщики должны насладиться победой, ведь мы должны обратить внимание на умственную и физическую подготовку к игре с ПСВ, потому что у нас есть цель выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы уважали «Интер» за их отличное качество, но, возможно, в первом тайме мы сыграли слишком осторожно. Путь правильный, и игра такого уровня это подтверждает. Наше развитие было особенно заметно во втором тайме, в котором мы многое создали, и мы эффективно играли на всех этапах. Поэтому давайте продолжим в том же духе, с помощью всех, даже тех, кто не играл сегодня вечером: нам действительно нужны все, – ответил Мотта.