Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сантос – Агуа Санта – 3:1. Как забил и ассистировал Неймар. Видео голов
Бразилия
17 февраля 2025, 04:15 |
138
0

Сантос – Агуа Санта – 3:1. Как забил и ассистировал Неймар. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 10-го тура чемпионата штата Сан-Паулу

17 февраля 2025, 04:15 |
138
0
Сантос – Агуа Санта – 3:1. Как забил и ассистировал Неймар. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

17 февраля состоялся матч 10-го тура чемпионата штата Сан-Паулу между командами Сантос и Агуа Санта.

Поединок прошел на стадионе Вила Бельмиро. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Звездный бразильский форвард Неймар вышел на поле в стартовом составе святых. Он отметился голом и ассистом.

Чемпионат штата Сан-Паулу, Бразилия. 10-й тур, 17 февраля

Сантос – Агуа Санта – 3:1

Голы: Неймар, 14 (пен.), Тасиано, 27, Гильерме, 70 – Нетиньо, 44

Видеообзор матча:

По теме:
Гол и ассист Неймара. Сантос впервые после камбека звезды сумел победить
ВИДЕО. Принц вернулся! Неймар забил первый гол за Сантос спустя 12 лет
Антони в ударе. Бетис отгрузил три мяча в ворота Реала Сосьедад
Сантос Неймар чемпионат Бразилии по футболу видео голов и обзор пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
Футбол | 16 февраля 2025, 08:40 3
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса

Мадридский гранд рассматривает трансферы Вильяма Салиба, Флориана Вирца и Виктора Дьекереша

Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
Футбол | 17 февраля 2025, 04:09 0
Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро

«Атлетико» настроен на трансфер лидера сборной Украины

Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Футбол | 16.02.2025, 18:32
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
Бокс | 16.02.2025, 08:32
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
ПУШИЧ: «Результаты Шахтера на сборах показывают наш победный менталитет»
Футбол | 16.02.2025, 21:23
ПУШИЧ: «Результаты Шахтера на сборах показывают наш победный менталитет»
ПУШИЧ: «Результаты Шахтера на сборах показывают наш победный менталитет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
15.02.2025, 06:51 3
Бокс
Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
15.02.2025, 19:15 24
Теннис
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
16.02.2025, 04:02
Футбол
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
16.02.2025, 08:21 11
Футбол
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
16.02.2025, 17:47 28
Теннис
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
16.02.2025, 00:05 3
Футбол
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
16.02.2025, 09:19
Футбол
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
16.02.2025, 09:16 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем