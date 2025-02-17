Сантос – Агуа Санта – 3:1. Как забил и ассистировал Неймар. Видео голов

17 февраля состоялся матч 10-го тура чемпионата штата Сан-Паулу между командами Сантос и Агуа Санта.

Поединок прошел на стадионе Вила Бельмиро. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

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Звездный бразильский форвард Неймар вышел на поле в стартовом составе святых. Он отметился голом и ассистом.

Чемпионат штата Сан-Паулу, Бразилия. 10-й тур, 17 февраля

Сантос – Агуа Санта – 3:1

Голы: Неймар, 14 (пен.), Тасиано, 27, Гильерме, 70 – Нетиньо, 44

Видеообзор матча: