Сантос – Агуа Санта – 3:1. Как забил и ассистировал Неймар. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 10-го тура чемпионата штата Сан-Паулу
17 февраля состоялся матч 10-го тура чемпионата штата Сан-Паулу между командами Сантос и Агуа Санта.
Поединок прошел на стадионе Вила Бельмиро. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
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Звездный бразильский форвард Неймар вышел на поле в стартовом составе святых. Он отметился голом и ассистом.
Чемпионат штата Сан-Паулу, Бразилия. 10-й тур, 17 февраля
Сантос – Агуа Санта – 3:1
Голы: Неймар, 14 (пен.), Тасиано, 27, Гильерме, 70 – Нетиньо, 44
Видеообзор матча:
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