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Англия
16 февраля 2025, 18:35 | Обновлено 16 февраля 2025, 18:36
1113
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200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры

Египетская суперзвезда хочет остаться в «Ливерпуле»

16 февраля 2025, 18:35 | Обновлено 16 февраля 2025, 18:36
1113
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200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах определился с тем, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры с этим клубом, сообщает El Nacional.

По информации источника, 32-летний футболист начал переговоры с «Ливерпулем», действующий контракт с которым истекает летом 2025 года, про продлению соглашения. Клубы Саудовской Аравии все еще надеются заманить игрока в их чемпионат, предложив ему зарплату в размере 200 миллионов евро за 3 года.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 35 матчей на клубном уровне, забил 27 голов и отдал 19 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Салах повторил уникальное достижение Ширера, Анри и Ван Перси в АПЛ.

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Мохамед Салах Ливерпуль чемпионат Саудовской Аравии по футболу продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 1
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Olex
Зважаючи на те, як грає the egyptian king, Ліверпулю треба погоджуватися на два роки, якщо буде така можливість. 
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