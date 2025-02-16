200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах определился с тем, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры с этим клубом, сообщает El Nacional.

По информации источника, 32-летний футболист начал переговоры с «Ливерпулем», действующий контракт с которым истекает летом 2025 года, про продлению соглашения. Клубы Саудовской Аравии все еще надеются заманить игрока в их чемпионат, предложив ему зарплату в размере 200 миллионов евро за 3 года.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 35 матчей на клубном уровне, забил 27 голов и отдал 19 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Салах повторил уникальное достижение Ширера, Анри и Ван Перси в АПЛ.