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  4. Салах повторил уникальное достижение Ширера, Анри и Ван Перси в АПЛ
Англия
14 февраля 2025, 06:26 |
615
0

Салах повторил уникальное достижение Ширера, Анри и Ван Перси в АПЛ

Произошло это в матче против «Эвертона»

14 февраля 2025, 06:26 |
615
0
Салах повторил уникальное достижение Ширера, Анри и Ван Перси в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал четвертым игроком в истории. который в своих последних 100 матчах АПЛ записал на свой счет 100 результативных действий.

12 февраля состоялась встреча 24-го тура английского чемпионата между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Поединок завершился ничьей со счетом 2:2. Тарковси сравнял счет на 90+8 минуте матча.

Кроме Салаха, этого достижения также ранее достигли Алан Ширер, Тьерри Анри и Робин ван Перси.

В этом розыгрыше Премьер-лиги египтянин принял участие в 24 поединках, забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач. «Ливерпуль» занимает первую строчку в турнирной таблице соревнования (17 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Мохамед Салах Эвертон - Ливерпуль Тьерри Анри Робин ван Перси Алан Ширер
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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