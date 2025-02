Салах повторил уникальное достижение Ширера, Анри и Ван Перси в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал четвертым игроком в истории. который в своих последних 100 матчах АПЛ записал на свой счет 100 результативных действий.

12 февраля состоялась встреча 24-го тура английского чемпионата между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Поединок завершился ничьей со счетом 2:2. Тарковси сравнял счет на 90+8 минуте матча.

Кроме Салаха, этого достижения также ранее достигли Алан Ширер, Тьерри Анри и Робин ван Перси.

В этом розыгрыше Премьер-лиги египтянин принял участие в 24 поединках, забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач. «Ливерпуль» занимает первую строчку в турнирной таблице соревнования (17 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

100 - Mohamed Salah has been involved in 100 goals in his last 100 Premier League appearances (62 goals, 38 assists). He's one of four players with 100+ goals/assists across 100 games, along with Alan Shearer, Thierry Henry and Robin van Persie. Icons. pic.twitter.com/b0nJD8qagA