«Дотянуть до лета». Известный клуб УПЛ столкнулся с финансовыми проблемами
Юрий Максимов прокомментировал проблемы в полтавской «Ворскле»
30 марта состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли полтавская «Ворскла» и «Кривбасс» Кривой Рог. Подопечные Юрия Вернидуба одолели соперника с минимальным счетом 1:0.
После окончания поединка главный тренер хозяев Юрий Максимов признался, что у клуба существует финансовые проблемы и будущее «Ворсклы» остается неопределенным:
«Главное – верить, что будет финансирование. Мы много всего наслушались, пока не знаем, что нас ждет. Нужно дотянуть до лета, а там посмотрим», – прокомментировал наставник.
«Ворскла» набрала 21 балл и продолжает бороться за выживание – клуб разместился на 13-й позиции в турнирной таблице. 5 апреля подопечные Максимова сыграют против луганской «Зари».
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