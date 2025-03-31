«Дотянуть до лета». Известный клуб УПЛ столкнулся с финансовыми проблемами

30 марта состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли полтавская «Ворскла» и «Кривбасс» Кривой Рог. Подопечные Юрия Вернидуба одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

После окончания поединка главный тренер хозяев Юрий Максимов признался, что у клуба существует финансовые проблемы и будущее «Ворсклы» остается неопределенным:

«Главное – верить, что будет финансирование. Мы много всего наслушались, пока не знаем, что нас ждет. Нужно дотянуть до лета, а там посмотрим», – прокомментировал наставник.

«Ворскла» набрала 21 балл и продолжает бороться за выживание – клуб разместился на 13-й позиции в турнирной таблице. 5 апреля подопечные Максимова сыграют против луганской «Зари».