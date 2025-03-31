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Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 11:35 | Обновлено 31 марта 2025, 11:58
1680
2

«Дотянуть до лета». Известный клуб УПЛ столкнулся с финансовыми проблемами

Юрий Максимов прокомментировал проблемы в полтавской «Ворскле»

31 марта 2025, 11:35 | Обновлено 31 марта 2025, 11:58
1680
2
«Дотянуть до лета». Известный клуб УПЛ столкнулся с финансовыми проблемами
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ворскла

30 марта состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли полтавская «Ворскла» и «Кривбасс» Кривой Рог. Подопечные Юрия Вернидуба одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

После окончания поединка главный тренер хозяев Юрий Максимов признался, что у клуба существует финансовые проблемы и будущее «Ворсклы» остается неопределенным:

«Главное – верить, что будет финансирование. Мы много всего наслушались, пока не знаем, что нас ждет. Нужно дотянуть до лета, а там посмотрим», – прокомментировал наставник.

«Ворскла» набрала 21 балл и продолжает бороться за выживание – клуб разместился на 13-й позиции в турнирной таблице. 5 апреля подопечные Максимова сыграют против луганской «Зари».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Кривбасс Кривой Рог Ворскла - Кривбасс Юрий Максимов финансы
Николай Титюк Источник: ФК Ворскла
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sashav2007
зелені, знищують зелених...
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+2
Gargantua81
у Жеваго забрали ГОК. Тупо решением РНБО, как всегда делает Зеленский.
Так что в Украине его больше ничто не держит и финансировать ФК никакого резона нет.
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-1
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