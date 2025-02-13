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Эвертон
12.02.2025 21:30 – FT 2 : 2
Ливерпуль
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Англия
13 февраля 2025, 02:01 |
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0

Эвертон – Ливерпуль – 2:2. Как Миколенко помог спастись. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча перенесенного 15-го тура АПЛ 2024/25

13 февраля 2025, 02:01 |
180
0
Эвертон – Ливерпуль – 2:2. Как Миколенко помог спастись. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

12 февраля состоялся перенесенный матч 15-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Эвертон и Ливерпуль.

Поединок прошел на стадионе Гудисон Парк. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел в старте и отыграл все 90 минут.

АПЛ 2024/25. 15-й тур, 12 февраля

Эвертон – Ливерпуль – 2:2

Голы: Бету, 11, Тарковски, 90+8 – Макаллистер, 16, Салах, 73

Удаление: Дукуре, 90+12 – Джонс, 90+12

Видеообзор матча:

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Тарковски (Эвертон).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон).
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Ливерпуль Эвертон удаление (красная карточка) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Виталий Миколенко Джеймс Тарковски Абдулайе Дукуре Эвертон - Ливерпуль Арне Слот Кертис Джонс Алексис Макаллистер Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал) видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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