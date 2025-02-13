Эвертон – Ливерпуль – 2:2. Как Миколенко помог спастись. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча перенесенного 15-го тура АПЛ 2024/25
12 февраля состоялся перенесенный матч 15-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Эвертон и Ливерпуль.
Поединок прошел на стадионе Гудисон Парк. Игра завершилась со счетом 2:2.
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Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел в старте и отыграл все 90 минут.
АПЛ 2024/25. 15-й тур, 12 февраля
Эвертон – Ливерпуль – 2:2
Голы: Бету, 11, Тарковски, 90+8 – Макаллистер, 16, Салах, 73
Удаление: Дукуре, 90+12 – Джонс, 90+12
Видеообзор матча:
События матча
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