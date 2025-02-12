В среду, 12 февраля, состоится перенесенный матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудиссон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Эвертон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эвертон – Ливерпуль Смотреть трансляцию

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