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Чемпионат Англии
Эвертон
12.02.2025 21:30 – 42 1 : 1
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 февраля 2025, 21:30 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:51
949
2

Эвертон – Ливерпуль. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 февраля в 21:30 матч чемпионата Англии

12 февраля 2025, 21:30 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:51
949
2
Эвертон – Ливерпуль. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В среду, 12 февраля, состоится перенесенный матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудиссон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Эвертон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эвертон – Ливерпуль
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События матча

16’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон).
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Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко смотреть онлайн Эвертон - Ливерпуль
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Початок драйвовий!
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Remark
Евертон - Ліверпуль. Ставка: Лівер ІТБ1. Прогноз: Лівер гол в другому таймі.
Монако Бенфіка. Ставки: ТБ 0.5 в першому таймі. Прогноз: Можливо, тут буде бімба матч, де буде норм голів, тому можна і ТБ2 загальний поставити. Думаю тут і ОЗ буде і Бєня заб'є вже в першому таймі.
Селтік Баварія. Прогноз: самий стрьомний матч для ставок. Щось думаю тут десь 2:2 буде.
Феєнорд Мілан. Прогноз: 1:2 скоріш за всього. Нічиї, судячи по кофам мати не повинно.
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