Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
Чемпионат Англии
Эвертон
12.02.2025 21:30 – FT 2 : 2
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 февраля 2025, 23:37 | Обновлено 13 февраля 2025, 00:19
2941
19

Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й

Джеймс Тарковски принес ирискам одно очко, а Салах оформил гол + ассиста – 2:2

12 февраля 2025, 23:37 | Обновлено 13 февраля 2025, 00:19
2941
19
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
Getty Images/Global Images Ukraine

12 февраля состоялся перенесенный матч 15-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Эвертон и Ливерпуль.

Поединок прошел на стадионе Гудисон Парк. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Счет в противостоянии открыл Бету. Он отличился на 11-й минуте.

Все шло к тому, что подопечные Арне Слота сумеют победить благодаря камбек. Звездный Мохамед Салах оформил гол + ассист. Голевой пас Мо отдал на Алексиса Макаллистера.

Но Эвертон вырвал ничью на 90+8-й минуте благодаря забитому мячу Джеймса Тарковски. А ключевой навес перед взятием ворот сделал украинец Виталий Миколенко. Украинский левый фулбэек вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

После завершения встречи на поле случилась стычка. Кертис Джонс, Абдулайе Дукуре и Арне Слот получили красные карточки

Ливерпуль остается лидером чемпионата Англии с 57 очками. У ближайшего преследователя Арсенала 50 пунктов. Эвертон с 27 баллами располагается на 15-й позиции.

АПЛ 2024/25. 15-й тур, 12 февраля

Эвертон – Ливерпуль – 2:2

Голы: Бету, 11, Тарковски, 90+8 – Макаллистер, 16, Салах, 73

Эвертон: Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, О'Брайен, Гуйе (Ироэгбунам, 77), Гарнер (Янг, 87), Ндиай (Харрисон, 25), Дукуре, Линдстрем (Алькарас, 77), Бету.

Ливерпуль: Алиссон, Робертсон (Цимикас, 69), ван Дейк, Конате, Брэдли (Джонс, 61), Мак Аллистер, Гравенберх (Александер-Арнолд, 61), Гакпо (Нуньес, 69), Собослаи, Салах, Диас (Диогу Жота, 88).

Предупреждения: Робертсон (27), Линдстрем (35), Гуйе (37), Брэдли (45+2), Дукуре (45+3), Джонс (63).

Удаление: Дукуре, 90+12 – Джонс, 90+12

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Салах отметился голом и ассистом в 40 различных матчах АПЛ
ФОТО. Красная для Слота. После матча Эвертон – Ливерпуль произошла стычка
Монако – Бенфика – 0:1. Сухой матч Трубина, мяч Павлидиса. Видео гола
Эвертон Ливерпуль Эвертон - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Мохамед Салах Алексис Макаллистер Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал) Виталий Миколенко Джеймс Тарковски удаление (красная карточка) Абдулайе Дукуре Кертис Джонс Арне Слот
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Бокс | 12 февраля 2025, 18:29 32
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой

Александр будет драться с победителем пары Дюбуа – Паркер

Украинский защитник может принять испанское гражданство
Футбол | 12 февраля 2025, 14:46 30
Украинский защитник может принять испанское гражданство
Украинский защитник может принять испанское гражданство

Богдан Милованов не дождался вызова в национальную сборную

ФОТО. Модель рассказала про секс-вечеринки при участии футболистов Реала
Футбол | 13.02.2025, 00:06
ФОТО. Модель рассказала про секс-вечеринки при участии футболистов Реала
ФОТО. Модель рассказала про секс-вечеринки при участии футболистов Реала
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Когда меня хотели купить, у Суркиса отключился факс»
Футбол | 12.02.2025, 10:30
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Когда меня хотели купить, у Суркиса отключился факс»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Когда меня хотели купить, у Суркиса отключился факс»
«Он подбросил мне бананы». Чемпиона мира из Украины обвинили в расизме
Бокс | 12.02.2025, 23:00
«Он подбросил мне бананы». Чемпиона мира из Украины обвинили в расизме
«Он подбросил мне бананы». Чемпиона мира из Украины обвинили в расизме
Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Мойес, конечно, на голову сильнее прошлого физрука как специалист.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Harun Bakircioğlu
Настоящее дерби. Голы, интрига, стычки, удаления, Слота тоже удалили.
Ответить
+2
Серж
Эвертон очень сильно сейчас играет. С таким уровнем футбола нужно претендовать на еврокубки, а не бороться за выживание.
Ответить
+1
Показать Скрыть 4 ответа
Donchanin
Це дербi завжди валiдол, в якому б станi команди не перебували. Доре що та вiдстань у 7 очок не вiд Мансiтi. В спурт Арсеналу я щось не вiрю
Ответить
0
Gargantua81
прямо непобедимые
на сколько им не везло с Дайчем и как прет сейчас
Ответить
0
Dysear
неймовірний сценарій матчу, не думав що Евертон зможе нейтралізувати Ліверпуль. Цікаво чи результат цього матчу якось скажеться на майбутні виступити Ліверпуля
Ответить
0
apepa
Миколенко я так понял снова без голевых действий... Ну хоть в защите нормально сыграл
Ответить
-2
Андрей⚒️
А знаете почему? Да потому что у Ливерпуля в основе ни одного английца не было! Понабирают черножопых туземцев за 100 миллионов а потом с позором играют в ничьи! Ничего, скоро их президент новых туземцев купит
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Я не понял Миколенко сделал асисит или всего лишь "ключовий навіс"? 
Ответить
-6
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 2
Футбол
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
12.02.2025, 09:14 1
Футбол
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
11.02.2025, 08:24 2
Футбол
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
12.02.2025, 00:23 2
Футбол
Без Свитолиной, но с Костюк. Определены пары 1/8 финала супертурнира в Дохе
Без Свитолиной, но с Костюк. Определены пары 1/8 финала супертурнира в Дохе
12.02.2025, 10:01 1
Теннис
Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
11.02.2025, 20:18
Футбол
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
11.02.2025, 07:49 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем