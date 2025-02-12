Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й

12 февраля состоялся перенесенный матч 15-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Эвертон и Ливерпуль.

Поединок прошел на стадионе Гудисон Парк. Игра завершилась со счетом 2:2.

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Счет в противостоянии открыл Бету. Он отличился на 11-й минуте.

Все шло к тому, что подопечные Арне Слота сумеют победить благодаря камбек. Звездный Мохамед Салах оформил гол + ассист. Голевой пас Мо отдал на Алексиса Макаллистера.

Но Эвертон вырвал ничью на 90+8-й минуте благодаря забитому мячу Джеймса Тарковски. А ключевой навес перед взятием ворот сделал украинец Виталий Миколенко. Украинский левый фулбэек вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

После завершения встречи на поле случилась стычка. Кертис Джонс, Абдулайе Дукуре и Арне Слот получили красные карточки

Ливерпуль остается лидером чемпионата Англии с 57 очками. У ближайшего преследователя Арсенала 50 пунктов. Эвертон с 27 баллами располагается на 15-й позиции.

АПЛ 2024/25. 15-й тур, 12 февраля

Эвертон – Ливерпуль – 2:2

Голы: Бету, 11, Тарковски, 90+8 – Макаллистер, 16, Салах, 73

Эвертон: Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, О'Брайен, Гуйе (Ироэгбунам, 77), Гарнер (Янг, 87), Ндиай (Харрисон, 25), Дукуре, Линдстрем (Алькарас, 77), Бету.

Ливерпуль: Алиссон, Робертсон (Цимикас, 69), ван Дейк, Конате, Брэдли (Джонс, 61), Мак Аллистер, Гравенберх (Александер-Арнолд, 61), Гакпо (Нуньес, 69), Собослаи, Салах, Диас (Диогу Жота, 88).

Предупреждения: Робертсон (27), Линдстрем (35), Гуйе (37), Брэдли (45+2), Дукуре (45+3), Джонс (63).

Удаление: Дукуре, 90+12 – Джонс, 90+12

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine