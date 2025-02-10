В среду, 12 февраля, состоится перенесенный матч 15-го тура чемпионата Англии «Эвертон» – «Ливерпуль». Встреча пройдёт на арене «Гудисон Парк».

Эвертон

После назначения Дэвида Мойеса главным тренером, «Эвертон» решил многие свои проблемы. Команда Виталия Миколенко выиграла три последних матча в АПЛ. «Эвертон» обыграл «Тоттенхэм» (3:2), «Брайтон» (1:0) и «Лестер» 4:0. Команда хоть и находится на 16 месте турнирной таблицы, отставание от зоны вылета составляет 9 очков. А вот из Кубка Англии «Эвертон» вылетел, проиграв на своем поле «Борнмуту» (0:2). В этом поединке Миколенко не играл. Украинец перед игрой почувствовал дискомфорт в икроножной мышце, и тренер решил не рисковать здоровьем футболиста.

Ливерпуль

Команда Арне Слота набрала 56 очков в 23 матчах (17 побед, 5 ничьих и всего одно поражение) и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» в трех последних матчах чемпионата Англии обыграл «Брентфорд» (2:0), «Ипсвич» (4:1) и «Борнмут» (2:0). Отрыв от «Арсенала» составляет 6 очков. А вот в Кубке Англии у команды Слота возникли проблемы. 9 февраля «Ливерпуль» встречался с «Плимутом», который занимает последнее место в Чемпионшипе, и проиграл со счетом 0:1.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись победами. Обе встречи завершились со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

«Эвертон» – «Ливерпуль»: ключевая статистика и тренды

Ни в одном из пяти последних матчей не забили обе команды.

Возможные составы

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джейк О'Брайен, Джеймс Тарковски, Джарред Брантуэйт, Идрисса Гейе, Джеймс Гарнер, Абдулай Дюкуре, Илиман Ндиайе, Йеспер Линдстрём, Бету Гомеш.

«Ливерпуль»: Алиссон Бекер, Вирджил ван Дейк, Трент Александр-Арнольд, Эндрю Робертсон, Ибраима Конате, Алексис Макаллистер, Раян Гравенберх, Доминик Собослаи, Коди Гакпо, Мохамед Салах, Луис Диас.

Прогноз

Учитывая последние очные встречи «Эвертона» и «Ливерпуля» возможен вариант, что забьет только одна команда (коэффициент 1,9).