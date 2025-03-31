Чемпионшип. Три команды в битве за титул, ситуация Таловерова + таблица
Есть шанс, что Таловеров за Плимут больше не сыграет
По итогам очередного тура Чемпионшипа единоличным лидером стал Шеффилд Юнайтед, который воспользовался ничьей Лидса и с 83 очками вышел на первое место.
На два пункта отстают Лидс и Бернли.
В зоне плей-офф остаются Сандерленд (72), Ковентри (59) и Вест Бромвич (57).
Плимут Максима Таловерова сыграл вничью и остался последним, отставая от спасительной 21-й позиции на шесть очков за семь матчей до конца.
Не исключено, что защитник сборной Украины больше не сыграет за Плимут. Таловеров выбыл до конца сезона из-за травмы, а ранее сообщалось, что у Максима есть пункт в контракте, который позволяет покинуть команду в случае вылета в Лигу 1.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шеффилд Юнайтед
|39
|26
|7
|6
|56 - 29
|83
|2
|Лидс
|39
|23
|12
|4
|78 - 27
|81
|3
|Бёрнли
|39
|22
|15
|2
|53 - 11
|81
|4
|Сандерленд
|39
|20
|12
|7
|56 - 37
|72
|5
|Ковентри Сити
|39
|17
|8
|14
|56 - 51
|59
|6
|Вест Бромвич
|39
|13
|18
|8
|48 - 35
|57
|7
|Мидлсбро
|39
|16
|9
|14
|59 - 49
|57
|8
|Бристоль Сити
|39
|14
|15
|10
|49 - 42
|57
|9
|Уотфорд
|39
|15
|8
|16
|47 - 51
|53
|10
|Норвич
|39
|13
|13
|13
|61 - 54
|52
|11
|Блэкберн
|39
|15
|7
|17
|42 - 41
|52
|12
|Шеффилд Уэнсдей
|39
|14
|10
|15
|54 - 60
|52
|13
|Миллуолл
|39
|13
|12
|14
|37 - 40
|51
|14
|Престон Норт Энд
|38
|10
|17
|11
|39 - 44
|47
|15
|КПР
|39
|11
|12
|16
|45 - 53
|45
|16
|Суонси
|39
|12
|9
|18
|40 - 51
|45
|17
|Портсмут
|39
|12
|9
|18
|47 - 61
|45
|18
|Сток Сити
|39
|10
|12
|17
|40 - 52
|42
|19
|Оксфорд Юнайтед
|39
|10
|12
|17
|40 - 57
|42
|20
|Халл Сити
|39
|10
|11
|18
|39 - 48
|41
|21
|Кардифф Сити
|39
|9
|13
|17
|43 - 63
|40
|22
|Дерби Каунти
|38
|10
|8
|20
|40 - 51
|38
|23
|Лутон Таун
|39
|10
|8
|21
|35 - 60
|38
|24
|Плимут
|39
|7
|13
|19
|40 - 77
|34
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