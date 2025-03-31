Чемпионшип. Три команды в битве за титул, ситуация Таловерова + таблица

По итогам очередного тура Чемпионшипа единоличным лидером стал Шеффилд Юнайтед, который воспользовался ничьей Лидса и с 83 очками вышел на первое место.

На два пункта отстают Лидс и Бернли.

В зоне плей-офф остаются Сандерленд (72), Ковентри (59) и Вест Бромвич (57).

Плимут Максима Таловерова сыграл вничью и остался последним, отставая от спасительной 21-й позиции на шесть очков за семь матчей до конца.

Не исключено, что защитник сборной Украины больше не сыграет за Плимут. Таловеров выбыл до конца сезона из-за травмы, а ранее сообщалось, что у Максима есть пункт в контракте, который позволяет покинуть команду в случае вылета в Лигу 1.