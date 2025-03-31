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Англия
31 марта 2025, 16:33 | Обновлено 31 марта 2025, 16:48
324
0

Чемпионшип. Три команды в битве за титул, ситуация Таловерова + таблица

Есть шанс, что Таловеров за Плимут больше не сыграет

31 марта 2025, 16:33 | Обновлено 31 марта 2025, 16:48
324
0
Чемпионшип. Три команды в битве за титул, ситуация Таловерова + таблица
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам очередного тура Чемпионшипа единоличным лидером стал Шеффилд Юнайтед, который воспользовался ничьей Лидса и с 83 очками вышел на первое место.

На два пункта отстают Лидс и Бернли.

В зоне плей-офф остаются Сандерленд (72), Ковентри (59) и Вест Бромвич (57).

Плимут Максима Таловерова сыграл вничью и остался последним, отставая от спасительной 21-й позиции на шесть очков за семь матчей до конца.

Не исключено, что защитник сборной Украины больше не сыграет за Плимут. Таловеров выбыл до конца сезона из-за травмы, а ранее сообщалось, что у Максима есть пункт в контракте, который позволяет покинуть команду в случае вылета в Лигу 1.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шеффилд Юнайтед 39 26 7 6 56 - 29 83
2 Лидс 39 23 12 4 78 - 27 81
3 Бёрнли 39 22 15 2 53 - 11 81
4 Сандерленд 39 20 12 7 56 - 37 72
5 Ковентри Сити 39 17 8 14 56 - 51 59
6 Вест Бромвич 39 13 18 8 48 - 35 57
7 Мидлсбро 39 16 9 14 59 - 49 57
8 Бристоль Сити 39 14 15 10 49 - 42 57
9 Уотфорд 39 15 8 16 47 - 51 53
10 Норвич 39 13 13 13 61 - 54 52
11 Блэкберн 39 15 7 17 42 - 41 52
12 Шеффилд Уэнсдей 39 14 10 15 54 - 60 52
13 Миллуолл 39 13 12 14 37 - 40 51
14 Престон Норт Энд 38 10 17 11 39 - 44 47
15 КПР 39 11 12 16 45 - 53 45
16 Суонси 39 12 9 18 40 - 51 45
17 Портсмут 39 12 9 18 47 - 61 45
18 Сток Сити 39 10 12 17 40 - 52 42
19 Оксфорд Юнайтед 39 10 12 17 40 - 57 42
20 Халл Сити 39 10 11 18 39 - 48 41
21 Кардифф Сити 39 9 13 17 43 - 63 40
22 Дерби Каунти 38 10 8 20 40 - 51 38
23 Лутон Таун 39 10 8 21 35 - 60 38
24 Плимут 39 7 13 19 40 - 77 34
Полная таблица

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Плимут чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Максим Таловеров Лидс Шеффилд Юнайтед Бернли
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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