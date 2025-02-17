Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дубае на 17 февраля
В понедельник на корты ОАЭ выйдут Марта Костюк и Ангелина Калинина
17 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае продолжатся матчи в одиночном и парном разрядах.
В понедельник на кортах ОАЭ свои поединки 1-го раунда проведут две украинские теннисистки: Марта Костюк и Ангелина Калинина.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дубае на понедельник, 17 февраля
WTA 1000 Дубай. Хард. Одиночный разряд, 1/32 финала
Court 1. 2-й запуск (не ранее 10:30)
Марта Костюк – Катерина Синякова
Center Court. 3-й запуск (не ранее 12:00)
Ангелина Калинина – Виктория Азаренко
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