Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дубае на 17 февраля

17 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае продолжатся матчи в одиночном и парном разрядах.

В понедельник на кортах ОАЭ свои поединки 1-го раунда проведут две украинские теннисистки: Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дубае на понедельник, 17 февраля

WTA 1000 Дубай. Хард. Одиночный разряд, 1/32 финала

Court 1. 2-й запуск (не ранее 10:30)

Марта Костюк – Катерина Синякова

Center Court. 3-й запуск (не ранее 12:00)

Ангелина Калинина – Виктория Азаренко