Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дубае на 17 февраля
WTA
17 февраля 2025, 01:25 |
133
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дубае на 17 февраля

В понедельник на корты ОАЭ выйдут Марта Костюк и Ангелина Калинина

17 февраля 2025, 01:25 |
133
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дубае на 17 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

17 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае продолжатся матчи в одиночном и парном разрядах.

В понедельник на кортах ОАЭ свои поединки 1-го раунда проведут две украинские теннисистки: Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Дубае на понедельник, 17 февраля

WTA 1000 Дубай. Хард. Одиночный разряд, 1/32 финала

Court 1. 2-й запуск (не ранее 10:30)

Марта Костюк Катерина Синякова

Center Court. 3-й запуск (не ранее 12:00)

Ангелина Калинина – Виктория Азаренко

По теме:
Марта Костюк – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Катерина Синякова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае
ФОТО. Игровой день в Дубае: две победы украинок. Векич и Саккари вылетели
Марта Костюк расписание Ангелина Калинина WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
Теннис | 16 февраля 2025, 17:47 28
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае

Элина в двух сетах уверенно переиграла Анну Калинскую в 1-м раунде тысячника в ОАЭ

5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
Футбол | 16 февраля 2025, 08:21 11
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры

Их лучшее время на футбольном поле, безусловно, осталось в прошлом…

«Находился в розыске». В ТЦК объяснили задержание игрока сборной Украины
Баскетбол | 16.02.2025, 19:47
«Находился в розыске». В ТЦК объяснили задержание игрока сборной Украины
«Находился в розыске». В ТЦК объяснили задержание игрока сборной Украины
ФОТО. Роскошь в Эмиратах! Ястремская показала как праздновала ДР мамы
Теннис | 16.02.2025, 23:54
ФОТО. Роскошь в Эмиратах! Ястремская показала как праздновала ДР мамы
ФОТО. Роскошь в Эмиратах! Ястремская показала как праздновала ДР мамы
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
Футбол | 16.02.2025, 09:19
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
16.02.2025, 18:32 11
Футбол
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
15.02.2025, 21:31 7
Футбол
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
16.02.2025, 08:32 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
15.02.2025, 11:47 31
Теннис
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
15.02.2025, 06:36 70
Бокс
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
16.02.2025, 08:40 3
Футбол
Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
15.02.2025, 19:15 24
Теннис
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
16.02.2025, 04:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем