Англия17 февраля 2025, 05:11 |
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Легендарный клуб готовится побить трансферный рекорд в истории АПЛ
«Манчестер Юнайтед» хочет купить Хулиана Альвареса за 150 млн евро
17 февраля 2025, 05:11 |
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«Манчестер Юнайтед» готовится осуществить рекордный трансфер в истории АПЛ.
«Красные дьяволы» нацелились на суперзвезду «Атлетико» Хулиана Альвареса. «МЮ» готов пойти на все, чтобы подписать чемпиона мира, ведь боссы «дьяволов» считают, что именно аргентинец поможет команде выйти из пропасти.
«Манчестер Юнайтед» готов даже побить трансферный рекорд АПЛ, заплатив за Альвареса 150 миллионов евро.
В этом сезоне на клубном уровне Альварес провел 37 матчей, забил 17 голов и сделал три ассиста.
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