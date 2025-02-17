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Англия
17 февраля 2025, 05:11 |
249
0

Легендарный клуб готовится побить трансферный рекорд в истории АПЛ

«Манчестер Юнайтед» хочет купить Хулиана Альвареса за 150 млн евро

17 февраля 2025, 05:11 |
249
0
Легендарный клуб готовится побить трансферный рекорд в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

«Манчестер Юнайтед» готовится осуществить рекордный трансфер в истории АПЛ.

«Красные дьяволы» нацелились на суперзвезду «Атлетико» Хулиана Альвареса. «МЮ» готов пойти на все, чтобы подписать чемпиона мира, ведь боссы «дьяволов» считают, что именно аргентинец поможет команде выйти из пропасти.

«Манчестер Юнайтед» готов даже побить трансферный рекорд АПЛ, заплатив за Альвареса 150 миллионов евро.

В этом сезоне на клубном уровне Альварес провел 37 матчей, забил 17 голов и сделал три ассиста.

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Хулиан Альварес Манчестер Юнайтед Атлетико Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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