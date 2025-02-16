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  4. Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
Испания
16 февраля 2025, 16:51 |
1766
1

Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»

Главный тренер «Барселоны» считает, что хавбек «Реала» поступил не очень красиво

16 февраля 2025, 16:51 |
1766
1
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал ситуацию с удалением английского полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:1):

«Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне, то я считаю, что это не очень хорошо и демонстрирует отсутствие уважения. Но судьбу игроков решаю не я. Я всегда говорю своим футболистам, зачем тратить время на спор с судьей после решения? Только капитан может говорить с арбитром».

Ранее об удалении Джуда Беллингема высказался главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

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судьи (арбитры) Осасуна чемпионат Испании по футболу удаление (красная карточка) Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Осасуна - Реал Ханс-Дитер Флик Барселона
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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