Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал ситуацию с удалением английского полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:1):

«Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне, то я считаю, что это не очень хорошо и демонстрирует отсутствие уважения. Но судьбу игроков решаю не я. Я всегда говорю своим футболистам, зачем тратить время на спор с судьей после решения? Только капитан может говорить с арбитром».

Ранее об удалении Джуда Беллингема высказался главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти.