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ATP
17 февраля 2025, 00:28 | Обновлено 17 февраля 2025, 00:38
86
0

Драма в финале Делрей-Бич: испанец подарил титул, упустив 5:2 и 2 матчбола

Алехандро Давидович Фокина уступил Миомиру Кецмановичу в решающем матче АТР 250 в США

17 февраля 2025, 00:28 | Обновлено 17 февраля 2025, 00:38
86
0
Драма в финале Делрей-Бич: испанец подарил титул, упустив 5:2 и 2 матчбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Миомир Кецманович

16 февраля состоялся финальный матч на хардовом турнире АТР 250 в Делрей-Бич (США).

В решающем поединке сошлись Алехандро Давидович Фокина (Испания, ATP 60) и Миомир Кецманович (Сербия, ATP 56). Победу в трех сетах за 2 часа и 15 минут одержал Миомир.

АТР 250 Делрей-Бич. Хард. Финал

Алехандро Давидович Фокина (Испания) [8] – Миомир Кецманович (Сербия) [7] – 6:3, 1:6, 5:7

Это была пятая встреча соперников. Кецманович выиграл все очные противостояние.

В третьем сете Фокина побеждал 5:2 с брейком и заработал 2 чемпионшип-поинта на приеме, но не сумел сделать брейк, а затем отдал еще четыре гейма подряд, подарив сербу трофей.

Фокина упустиш шанс завоевать первый трофей на уровне АТР. Для Кецмановича это второй титул в карьере и первый с 2020 года.

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ATP Делрей-Бич Алехандро Давидович-Фокина Миомир Кецманович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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