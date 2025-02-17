Драма в финале Делрей-Бич: испанец подарил титул, упустив 5:2 и 2 матчбола
Алехандро Давидович Фокина уступил Миомиру Кецмановичу в решающем матче АТР 250 в США
16 февраля состоялся финальный матч на хардовом турнире АТР 250 в Делрей-Бич (США).
В решающем поединке сошлись Алехандро Давидович Фокина (Испания, ATP 60) и Миомир Кецманович (Сербия, ATP 56). Победу в трех сетах за 2 часа и 15 минут одержал Миомир.
АТР 250 Делрей-Бич. Хард. Финал
Алехандро Давидович Фокина (Испания) [8] – Миомир Кецманович (Сербия) [7] – 6:3, 1:6, 5:7
Это была пятая встреча соперников. Кецманович выиграл все очные противостояние.
В третьем сете Фокина побеждал 5:2 с брейком и заработал 2 чемпионшип-поинта на приеме, но не сумел сделать брейк, а затем отдал еще четыре гейма подряд, подарив сербу трофей.
Фокина упустиш шанс завоевать первый трофей на уровне АТР. Для Кецмановича это второй титул в карьере и первый с 2020 года.
Miomir-aculous! 😱— ATP Tour (@atptour) February 16, 2025
TWO championship points saved 🔜 @MioKecmanovic prevails 3-6 6-1 7-5 @DelrayBeachOpen | #DBOpen pic.twitter.com/7P4RxxbELO
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