На каком месте Аякс? Турнирная таблица чемпионата Нидерландов

С 14 по 16 февраля был проведен 23-й тур чемпионата Нидерландов.

«Аякс» на домашней арене уверенно одолел «Хераклес» – 4:0. Благодаря победе команда возглавила турнирную таблицу первенства.

Один из лидеров ПСВ потерял очки в центральном матче тура с «Утрехтом». Финальный счет встречи 2:2.

«Фейеноорд», находясь в гостях, расписал нулевую ничью с клубом «НАК Бреда» – 0:0.

Чемпионат Нидерландов. 23-й тур, 14-16 февраля

14.02. 21:00. «Гоу Эхед Иглс» – «Спарта» Роттердам – 1:0

15.02. 17:30. ПСВ – «Утрехт» – 2:2

15.02. 19:45. «НАК Бреда» – «Фейеноорд» – 0:0

15.02. 22:00. «Виллем II» – «Гронинген» – 1:3

16.02. 13:15. «Неймеген» – «Алмере Сити» – 2:2

16.02. 15:30. «Зволло» – «Херенвен» – 1:1

16.02. 15:30. «Твенте» – «Валвейк» – 2:0

16.02. 17:45. «Аякс» – «Хераклес» – 4:0

Турнирная таблица