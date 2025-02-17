Нидерланды17 февраля 2025, 04:49 | Обновлено 17 февраля 2025, 04:54
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На каком месте Аякс? Турнирная таблица чемпионата Нидерландов
Состоялся 23-й тур чемпионата Нидерландов по футболу
17 февраля 2025, 04:49 | Обновлено 17 февраля 2025, 04:54
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С 14 по 16 февраля был проведен 23-й тур чемпионата Нидерландов.
«Аякс» на домашней арене уверенно одолел «Хераклес» – 4:0. Благодаря победе команда возглавила турнирную таблицу первенства.
Один из лидеров ПСВ потерял очки в центральном матче тура с «Утрехтом». Финальный счет встречи 2:2.
«Фейеноорд», находясь в гостях, расписал нулевую ничью с клубом «НАК Бреда» – 0:0.
Чемпионат Нидерландов. 23-й тур, 14-16 февраля
- 14.02. 21:00. «Гоу Эхед Иглс» – «Спарта» Роттердам – 1:0
- 15.02. 17:30. ПСВ – «Утрехт» – 2:2
- 15.02. 19:45. «НАК Бреда» – «Фейеноорд» – 0:0
- 15.02. 22:00. «Виллем II» – «Гронинген» – 1:3
- 16.02. 13:15. «Неймеген» – «Алмере Сити» – 2:2
- 16.02. 15:30. «Зволло» – «Херенвен» – 1:1
- 16.02. 15:30. «Твенте» – «Валвейк» – 2:0
- 16.02. 17:45. «Аякс» – «Хераклес» – 4:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аякс
|22
|17
|3
|2
|49 - 18
|54
|2
|ПСВ Эйндховен
|23
|16
|4
|3
|71 - 26
|52
|3
|Утрехт
|23
|12
|7
|4
|42 - 36
|43
|4
|Фейеноорд
|22
|11
|7
|4
|46 - 26
|40
|5
|АЗ Алкмаар
|22
|12
|4
|6
|38 - 21
|40
|6
|Твенте
|22
|11
|6
|5
|46 - 30
|39
|7
|Гоу Эхед Иглс
|22
|10
|5
|7
|40 - 34
|35
|8
|Гронинген
|23
|7
|6
|10
|22 - 32
|27
|9
|Херенвен
|23
|7
|6
|10
|27 - 42
|27
|10
|НАК Бреда
|23
|8
|3
|12
|26 - 41
|27
|11
|Фортуна Ситтард
|22
|7
|5
|10
|29 - 40
|26
|12
|НЕК Неймеген
|22
|7
|4
|11
|34 - 32
|25
|13
|Зволле
|23
|6
|7
|10
|27 - 35
|25
|14
|Виллем-II
|23
|6
|6
|11
|26 - 34
|24
|15
|Хераклес
|23
|5
|9
|9
|28 - 43
|24
|16
|Спарта Роттердам
|23
|4
|8
|11
|19 - 33
|20
|17
|РКК Валвейк
|23
|4
|5
|14
|31 - 47
|17
|18
|Алмере Сити
|22
|3
|5
|14
|14 - 45
|14
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