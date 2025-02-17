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Чемпионат Нидерландов
Виллем-II
15.02.2025 22:00 – FT 1 : 3
Гронинген
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Нидерланды
17 февраля 2025, 04:49 | Обновлено 17 февраля 2025, 04:54
106
0

На каком месте Аякс? Турнирная таблица чемпионата Нидерландов

Состоялся 23-й тур чемпионата Нидерландов по футболу

17 февраля 2025, 04:49 | Обновлено 17 февраля 2025, 04:54
106
0
На каком месте Аякс? Турнирная таблица чемпионата Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

С 14 по 16 февраля был проведен 23-й тур чемпионата Нидерландов.

«Аякс» на домашней арене уверенно одолел «Хераклес» – 4:0. Благодаря победе команда возглавила турнирную таблицу первенства.

Один из лидеров ПСВ потерял очки в центральном матче тура с «Утрехтом». Финальный счет встречи 2:2.

«Фейеноорд», находясь в гостях, расписал нулевую ничью с клубом «НАК Бреда» – 0:0.

Чемпионат Нидерландов. 23-й тур, 14-16 февраля

  • 14.02. 21:00. «Гоу Эхед Иглс» – «Спарта» Роттердам – 1:0
  • 15.02. 17:30. ПСВ – «Утрехт» – 2:2
  • 15.02. 19:45. «НАК Бреда» – «Фейеноорд» – 0:0
  • 15.02. 22:00. «Виллем II» – «Гронинген» – 1:3
  • 16.02. 13:15. «Неймеген» – «Алмере Сити» – 2:2
  • 16.02. 15:30. «Зволло» – «Херенвен» – 1:1
  • 16.02. 15:30. «Твенте» – «Валвейк» – 2:0
  • 16.02. 17:45. «Аякс» – «Хераклес» – 4:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аякс 22 17 3 2 49 - 18 54
2 ПСВ Эйндховен 23 16 4 3 71 - 26 52
3 Утрехт 23 12 7 4 42 - 36 43
4 Фейеноорд 22 11 7 4 46 - 26 40
5 АЗ Алкмаар 22 12 4 6 38 - 21 40
6 Твенте 22 11 6 5 46 - 30 39
7 Гоу Эхед Иглс 22 10 5 7 40 - 34 35
8 Гронинген 23 7 6 10 22 - 32 27
9 Херенвен 23 7 6 10 27 - 42 27
10 НАК Бреда 23 8 3 12 26 - 41 27
11 Фортуна Ситтард 22 7 5 10 29 - 40 26
12 НЕК Неймеген 22 7 4 11 34 - 32 25
13 Зволле 23 6 7 10 27 - 35 25
14 Виллем-II 23 6 6 11 26 - 34 24
15 Хераклес 23 5 9 9 28 - 43 24
16 Спарта Роттердам 23 4 8 11 19 - 33 20
17 РКК Валвейк 23 4 5 14 31 - 47 17
18 Алмере Сити 22 3 5 14 14 - 45 14
Полная таблица

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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