Свитолина установила рекорд за 8 лет. Только Халеп выигрывала меньше геймов

16 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина одолела Анну Калинскую в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Украинка победила «нейтралку» со счетом 6:1, 6:2 за 1 час и 7 минут. Следующей соперницей Элины будет либо Ребекка Шрамкова, либо Клара Таусон.

Только в матче против Симоны Халеп в полуфинале тысячника в Торонто-2017 Элина проиграла меньше геймов против теннисистки из топ-20 рейтинга WTA, чем против Калинской в Дубае.

Тогда Элина разгромила Симону со счетом 6:1, 6:1, вышла в финал и завоевала трофей, одолев в решающем поединке Каролин Возняцки.

3 - Only against Simona Halep (6-1 6-1) at Toronto 2017 has Elina Svitolina dropped fewer games in her career against top-20 than against Anna Kalinskaya at Dubai 2025 (6-1 6-2). Quick.#DDFTennis | @DDFTennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/r1FArrKv4g