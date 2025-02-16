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WTA
16 февраля 2025, 21:16 | Обновлено 16 февраля 2025, 21:34
1006
0

Свитолина установила рекорд за 8 лет. Только Халеп выигрывала меньше геймов

16 февраля Элина одолела Анну Калинскую в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Дубае

16 февраля 2025, 21:16 | Обновлено 16 февраля 2025, 21:34
1006
0
Свитолина установила рекорд за 8 лет. Только Халеп выигрывала меньше геймов
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

16 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина одолела Анну Калинскую в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Украинка победила «нейтралку» со счетом 6:1, 6:2 за 1 час и 7 минут. Следующей соперницей Элины будет либо Ребекка Шрамкова, либо Клара Таусон.

Только в матче против Симоны Халеп в полуфинале тысячника в Торонто-2017 Элина проиграла меньше геймов против теннисистки из топ-20 рейтинга WTA, чем против Калинской в Дубае.

Тогда Элина разгромила Симону со счетом 6:1, 6:1, вышла в финал и завоевала трофей, одолев в решающем поединке Каролин Возняцки.

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Элина Свитолина Анна Калинская Симона Халеп WTA Дубай WTA Торонто рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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