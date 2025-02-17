Медиссон обошел Мареза по количеству голов против большой шестерки АПЛ
Произошло это в матче против «Манчестер Юнайтед»
Хавбек «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон в поединке против «Манчестер Юнайтед» отметился забитым мячом и обошел Рияда Мареза по количеству голов в ворота «большой шестерки» АПЛ (16 против 15).
16 февраля состоялась встреча 25-го тура Премьер-лиги между командами «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Поединок завершился минимально победой хозяев поля со счетом 1:0.
Джеймс провел на 18 матчей меньше Мареза во встречах против команд из «большой шестерки».
В текущей кампании АПЛ Мэддисон сыграл 23 матча, забил 9 голов и отдал 4 ассиста. «Тоттенхэм» находится на 12-м месте в турнирной таблице (9 побед, 3 ничьи, 13 поражений).
Goals vs Big 6 in the Prem:— StatMuse FC (@statmusefc) February 16, 2025
16 — James Maddison
15 — Riyad Mahrez
Maddison has played in 18 fewer games. pic.twitter.com/WuC0zhtlff
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