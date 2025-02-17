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  4. Медиссон обошел Мареза по количеству голов против большой шестерки АПЛ
Англия
17 февраля 2025, 05:22 |
34
0

Медиссон обошел Мареза по количеству голов против большой шестерки АПЛ

Произошло это в матче против «Манчестер Юнайтед»

17 февраля 2025, 05:22 |
34
0
Медиссон обошел Мареза по количеству голов против большой шестерки АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Мэддисон

Хавбек «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон в поединке против «Манчестер Юнайтед» отметился забитым мячом и обошел Рияда Мареза по количеству голов в ворота «большой шестерки» АПЛ (16 против 15).

16 февраля состоялась встреча 25-го тура Премьер-лиги между командами «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Поединок завершился минимально победой хозяев поля со счетом 1:0.

Джеймс провел на 18 матчей меньше Мареза во встречах против команд из «большой шестерки».

В текущей кампании АПЛ Мэддисон сыграл 23 матча, забил 9 голов и отдал 4 ассиста. «Тоттенхэм» находится на 12-м месте в турнирной таблице (9 побед, 3 ничьи, 13 поражений).

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Рияд Марез Манчестер Юнайтед Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Джеймс Мэддисон
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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