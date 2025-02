Медиссон обошел Мареза по количеству голов против большой шестерки АПЛ

Хавбек «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон в поединке против «Манчестер Юнайтед» отметился забитым мячом и обошел Рияда Мареза по количеству голов в ворота «большой шестерки» АПЛ (16 против 15).

Джеймс провел на 18 матчей меньше Мареза во встречах против команд из «большой шестерки».

В текущей кампании АПЛ Мэддисон сыграл 23 матча, забил 9 голов и отдал 4 ассиста. «Тоттенхэм» находится на 12-м месте в турнирной таблице (9 побед, 3 ничьи, 13 поражений).

