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  4. Тоттенхэм выиграл все матчи против команд из Манчестера в этом сезоне
Англия
17 февраля 2025, 06:02 |
290
0

Тоттенхэм выиграл все матчи против команд из Манчестера в этом сезоне

«Шпоры» минимально обыграли «МЮ» на домашней арене

17 февраля 2025, 06:02 |
290
0
Тоттенхэм выиграл все матчи против команд из Манчестера в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм» в этом сезоне трижды встретился с «красными дьяволами» и дважды с «горожанами», выиграв все 5 матчей.

16 февраля состоялась игра 25-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась минимально победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече на 13-й минуте забил Джеймс Мэддисон.

С «МЮ» «шпоры» дважды встретились в АПЛ (3:0, 1:0) и один раз в Кубке Английской лиги (4:3). Против «Ман Сити» они провели по одному поединку в Премьер-лиге (4:0) и Кубке Английской лиги (2:1).

В текущей кампании АПЛ «Тоттенхэм» находится на 12-м месте в турнирной таблице (9 побед, 3 ничьи, 13 поражений).

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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