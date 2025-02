Тоттенхэм выиграл все матчи против команд из Манчестера в этом сезоне

«Тоттенхэм» в этом сезоне трижды встретился с «красными дьяволами» и дважды с «горожанами», выиграв все 5 матчей.

16 февраля состоялась игра 25-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась минимально победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече на 13-й минуте забил Джеймс Мэддисон.

С «МЮ» «шпоры» дважды встретились в АПЛ (3:0, 1:0) и один раз в Кубке Английской лиги (4:3). Против «Ман Сити» они провели по одному поединку в Премьер-лиге (4:0) и Кубке Английской лиги (2:1).

В текущей кампании АПЛ «Тоттенхэм» находится на 12-м месте в турнирной таблице (9 побед, 3 ничьи, 13 поражений).

Fun Fact: Tottenham have played five games vs Manchester teams this season (3 vs Man United - 2 vs Man City).



They have won all five. pic.twitter.com/nmOAlIAR6J