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Испания
15 февраля 2025, 21:31 |
1040
2

Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге

Джуд Беллигем рискует быть дисквалифицированным на длительный срок

15 февраля 2025, 21:31 |
1040
2
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

В субботу, 15 февраля, прошел матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Матч завершился вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 39-й минуте красную карточку получил Джуд Беллингем из-за того, что обматерил арбитра.

Если будет доказано, что Джуб сознательно оскорбил главного судью матча, то ему грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей. Если поступок англичанина будет расценен как неуважение к действиям судьи – то ему грозит отстранение на 2-3 поединика.

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Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Осасуна - Реал дисквалификация
Дмитрий Олейник Источник: AS
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Комментарии 2
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DaVinci
Треба його дійсно трохи присади за ці балачки. Він гравець класний, але щось занадто себе припідняв
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0
Первый Среди Равных
це правильно
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-1
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