Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Джуд Беллигем рискует быть дисквалифицированным на длительный срок
В субботу, 15 февраля, прошел матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».
Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Матч завершился вничью 1:1.
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На 39-й минуте красную карточку получил Джуд Беллингем из-за того, что обматерил арбитра.
Если будет доказано, что Джуб сознательно оскорбил главного судью матча, то ему грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей. Если поступок англичанина будет расценен как неуважение к действиям судьи – то ему грозит отстранение на 2-3 поединика.
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