ПСЖ предлагает 45 миллионов евро за игрока Реала. Ему грозит тюрьма

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется испанским центральным защитником мадридского «Реала» Раулем Асенсио, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, парижане предложили королевскому клубу 45 миллионов евро за 22-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио провел 22 матча за первую команду мадридского «Реала», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Раулю Асенсио грозит до 5 лет заключения из-за дела о половом акте с несовершеннолетней.