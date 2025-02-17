ПСЖ предлагает 45 миллионов евро за игрока Реала. Ему грозит тюрьма
Рауль Асенсио может покинуть королевский клуб
Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется испанским центральным защитником мадридского «Реала» Раулем Асенсио, сообщает издание todofichajes.
По информации источника, парижане предложили королевскому клубу 45 миллионов евро за 22-летнего футболиста.
В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио провел 22 матча за первую команду мадридского «Реала», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7.5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Раулю Асенсио грозит до 5 лет заключения из-за дела о половом акте с несовершеннолетней.
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