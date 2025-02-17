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  4. ПСЖ предлагает 45 миллионов евро за игрока Реала. Ему грозит тюрьма
Франция
17 февраля 2025, 07:20 |
1702
0

ПСЖ предлагает 45 миллионов евро за игрока Реала. Ему грозит тюрьма

Рауль Асенсио может покинуть королевский клуб

17 февраля 2025, 07:20 |
1702
0
ПСЖ предлагает 45 миллионов евро за игрока Реала. Ему грозит тюрьма
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется испанским центральным защитником мадридского «Реала» Раулем Асенсио, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, парижане предложили королевскому клубу 45 миллионов евро за 22-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио провел 22 матча за первую команду мадридского «Реала», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Раулю Асенсио грозит до 5 лет заключения из-за дела о половом акте с несовершеннолетней.

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Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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