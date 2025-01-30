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Лига чемпионов
30 января 2025, 00:20 | Обновлено 30 января 2025, 00:22
603
1

Ювентус – Бенфика – 0:2. Трубин летит дальше. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25

30 января 2025, 00:20 | Обновлено 30 января 2025, 00:22
603
1
Ювентус – Бенфика – 0:2. Трубин летит дальше. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января прошел матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ювентус и Бенфика.

Коллективы сыграли на стадионе Альянц в Турине. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу орлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия) – 0:2

Голы: Павлидис, 16, Кокчю, 81

Видеообзор матча ожидается...

Ювентус – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Лига чемпионов Ювентус Бенфика Анатолий Трубин видео голов и обзор Оркун Кёкчю Вангелис Павлидис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Stan S.
Есть гол Бенфики! Давайте давайте этот Ювентус дно
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