Ювентус – Бенфика – 0:2. Трубин летит дальше. Видео голов и обзор матча

29 января прошел матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ювентус и Бенфика.

Коллективы сыграли на стадионе Альянц в Турине. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу орлов.

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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.

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Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия) – 0:2

Голы: Павлидис, 16, Кокчю, 81

Видеообзор матча ожидается...

Ювентус – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция