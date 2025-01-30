Ювентус – Бенфика – 0:2. Трубин летит дальше. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25
29 января прошел матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ювентус и Бенфика.
Коллективы сыграли на стадионе Альянц в Турине. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу орлов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.
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Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января
Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия) – 0:2
Голы: Павлидис, 16, Кокчю, 81
Видеообзор матча ожидается...
Ювентус – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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