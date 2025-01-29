Бенфика с Трубиным всухую одолела Ювентус и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ювентус и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе Альянц в Турине. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

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Голами в этом поединке отличились Вангелис Павлидис и Оркун Кекчю.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе, отыграл все 90 минут и сохранил ворота сухими.

Благодаря этой победе Бенфика вышла в плей-офф ЛЧ. Португальский коллектив, как и Ювентус, попал в 1/16 финала турнира.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия) – 0:2

Голы: Павлидис, 16, Кекчю, 81

Ювентус: Перин, Калулу (Локателли, 16), Гатти, Маккенни, Веа, Дуглас Луис, Тюрам (Копмейнерс, 61), Мбангула (Гонсалес, 61), Йылдыз, Франсишку Консейсау, Влахович.

Бенфика: Трубин, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Томаш Араужу (Рего, 90+2), Кекчю (Рольхейсер, 90+2), Флорентину, Эурснес, Скьеллеруп (Баррейро, 72), Ди Мария (Актюркоглу, 72), Павлидис (Амдуни, 84).

Предупреждения: Влахович (55), Отаменди (63), Ба (78).