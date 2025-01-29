Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Ювентус
29.01.2025 22:00 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 января 2025, 02:30 | Обновлено 29 января 2025, 02:31
17
0

Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 января в 22:00 по Киеву

29 января 2025, 02:30 | Обновлено 29 января 2025, 02:31
17
0
Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

29 января на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» встретится с «Бенфикой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда очень противоречиво проявила себя в прошлом сезоне. С одной стороны, после пары неудачных лет, получилось наконец-то прибавить в Серии А, отвоевав 3-е место. Еще и выиграв кубок Италии. Но игры в 2024-м году в исполнении Старой Синьоры были настолько скандальными и зачастую откровенно неудачными, что досрочная отставка Аллегри никого не удивила. Вот только при его преемнике, Тиаго Мотте, результаты лучше не стали. В Суперкубке сразу проиграли Милану, что только что сменил тренера, а в Кальчо слишком много очков, чтобы даже сохранить позиции прошлого сезона. На таком фоне возвращение в Лигу чемпионов получилось неплохим. Да, проиграли Штутгарту, но за счет побед над ПСВ, РБ Лейпциг и даже Манчестер Сити, при ничьих с Лиллем и Астон Виллой, обеспечили плей-офф уже в 2024-м году. В январе на поле Брюгге в итоге была только нулевая ничья.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Бенфика

Клуб в 2023-м году под руководством Шмидта вернул себе чемпионский титул. Но потом Спортинг выиграл новый цикл в Примейре. Когда еще и в первых турах 2024/2025 были осечки, с Рогером простились. Впрочем, и по Бруну Лаже хватает вопросов - и крайне важным было взять трофей. В январе орлы, выиграв в серии пенальти у Спортинга в финале, завоевали Кубок Лиги. В рамках Лиги чемпионов получилось создать удачный задел, стартовав с побед не только над Црвеной Звездой, но и Атлетико (еще и 4:0). Да, потом были поражения от Фейеноорда и Баварии, но потом получилось выиграть перестрелку у Монако, 3:2, и даже нулевая ничья с Болоньей не помешала фактически уже в декабре закрыть вопрос о выходе в плей-офф. На прошлой неделе с Барселоной на своем поле, хорошо начав, в итоге уступили 4:5.

Статистика личных встреч

Клубы сыграли в Кубке УЕФА (1993), Лиге Европы (2014) и Лиге чемпионов (2022). Проиграв только однажды, красно-белые победили в половине матчей, в том числе в обоих последних.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в португальцев, что в последнее время и на внутренней арене были далеки от идеала. Ставим на итальянцев с форой 0 (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Ювентус
29 января 2025 -
22:00
Бенфика
Фора Ювентуса (0) 1.60 Сделать ставку
По теме:
Жирона – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСВ – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Манчестер Сити – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ювентус Бенфика прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соглашение достигнуто. Бывший тренер Шахтера возглавит французский гранд
Футбол | 28 января 2025, 10:09 0
Соглашение достигнуто. Бывший тренер Шахтера возглавит французский гранд
Соглашение достигнуто. Бывший тренер Шахтера возглавит французский гранд

Паулу Фонсека станет главным тренером «Лиона»

ФОТО. Динамо отправилось в Гамбург на последний матч в евросезоне
Футбол | 29 января 2025, 02:39 0
ФОТО. Динамо отправилось в Гамбург на последний матч в евросезоне
ФОТО. Динамо отправилось в Гамбург на последний матч в евросезоне

30 января киевская команда сыграет поединок 8-го тура Лиги Европы против РФШ

Эдди ХИРН: «Дважды дрался непонятно с кем. Скоро он останется без титула»
Бокс | 28.01.2025, 15:22
Эдди ХИРН: «Дважды дрался непонятно с кем. Скоро он останется без титула»
Эдди ХИРН: «Дважды дрался непонятно с кем. Скоро он останется без титула»
Он боится войны. Клуб УПЛ продал капитана сборной в Израиль
Футбол | 28.01.2025, 20:33
Он боится войны. Клуб УПЛ продал капитана сборной в Израиль
Он боится войны. Клуб УПЛ продал капитана сборной в Израиль
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
Бокс | 28.01.2025, 07:47
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
27.01.2025, 17:24 20
Футбол
Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
27.01.2025, 17:23 5
Футбол
Усик назвал победителя боя Майк Тайсон – Энтони Джошуа
Усик назвал победителя боя Майк Тайсон – Энтони Джошуа
27.01.2025, 01:14 2
Бокс
Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
27.01.2025, 19:22
Теннис
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
27.01.2025, 21:45 1
Бокс
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
28.01.2025, 07:24 1
Футбол
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
27.01.2025, 08:23 7
Бокс
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
28.01.2025, 10:10 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем