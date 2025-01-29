29 января на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» встретится с «Бенфикой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда очень противоречиво проявила себя в прошлом сезоне. С одной стороны, после пары неудачных лет, получилось наконец-то прибавить в Серии А, отвоевав 3-е место. Еще и выиграв кубок Италии. Но игры в 2024-м году в исполнении Старой Синьоры были настолько скандальными и зачастую откровенно неудачными, что досрочная отставка Аллегри никого не удивила. Вот только при его преемнике, Тиаго Мотте, результаты лучше не стали. В Суперкубке сразу проиграли Милану, что только что сменил тренера, а в Кальчо слишком много очков, чтобы даже сохранить позиции прошлого сезона. На таком фоне возвращение в Лигу чемпионов получилось неплохим. Да, проиграли Штутгарту, но за счет побед над ПСВ, РБ Лейпциг и даже Манчестер Сити, при ничьих с Лиллем и Астон Виллой, обеспечили плей-офф уже в 2024-м году. В январе на поле Брюгге в итоге была только нулевая ничья.

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Бенфика

Клуб в 2023-м году под руководством Шмидта вернул себе чемпионский титул. Но потом Спортинг выиграл новый цикл в Примейре. Когда еще и в первых турах 2024/2025 были осечки, с Рогером простились. Впрочем, и по Бруну Лаже хватает вопросов - и крайне важным было взять трофей. В январе орлы, выиграв в серии пенальти у Спортинга в финале, завоевали Кубок Лиги. В рамках Лиги чемпионов получилось создать удачный задел, стартовав с побед не только над Црвеной Звездой, но и Атлетико (еще и 4:0). Да, потом были поражения от Фейеноорда и Баварии, но потом получилось выиграть перестрелку у Монако, 3:2, и даже нулевая ничья с Болоньей не помешала фактически уже в декабре закрыть вопрос о выходе в плей-офф. На прошлой неделе с Барселоной на своем поле, хорошо начав, в итоге уступили 4:5.

Статистика личных встреч

Клубы сыграли в Кубке УЕФА (1993), Лиге Европы (2014) и Лиге чемпионов (2022). Проиграв только однажды, красно-белые победили в половине матчей, в том числе в обоих последних.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в португальцев, что в последнее время и на внутренней арене были далеки от идеала. Ставим на итальянцев с форой 0 (коэффициент - 1,6).