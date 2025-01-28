В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Ювентус» и «Бенфика».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Ювентус – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция