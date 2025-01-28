Лига чемпионов28 января 2025, 12:30 |
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Ювентус – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 29 января в 22:00 по Киеву
28 января 2025, 12:30 |
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В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Ювентус» и «Бенфика».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Ювентус – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус – БенфикаСмотреть трансляцию
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