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Ювентус
29.01.2025 22:00 - : -
Бенфика
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Лига чемпионов
28 января 2025, 12:30 |
72
0

Ювентус – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 29 января в 22:00 по Киеву

28 января 2025, 12:30 |
72
0
Ювентус – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Ювентус» и «Бенфика».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Ювентус – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ювентус – Бенфика
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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